Jelena Đoković izazvala pomutnju na Wimbledonu: Nole ostao bez daha kad je vidio u čemu se pojavila

Srpski tenisač Novak Đoković bio je aktivan na Instagramu nakon plasmana u polufinale Wimbledona. Posebnu pažnju izazvala objava koju je posvetio supruzi Jeleni Đoković.

Ona je zablistala u svečanoj loži u izdanju koje je oduševilo po mnogima najboljeg tenisača u povijesti.

Gospođa Đoković je nosila kratku, šarenu haljinu, preko koje je imala svijetložuti sako. Đokovića je njezino izdanje toliko oduševilo da je objavio nekoliko njezinih fotografija i preko njih nalijepio uz poruku na francuskom jeziku, “Oprostite, gospođo”, te je ostavio i emotikone koji pokazuju “požar” i “eksploziju”.

"Excuse moi madam" – Novak Djokovic gushes over wife Jelena's look during his Wimbledon QF win @Wimbledon 🌱

