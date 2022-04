JEDNOGODIŠNJI SIN VODITELJA DNEVNIKA ATRAKCIJA NA LETU! Stjuardese su ga stalno obilazile, svima je mahao

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Voditelj Dnevnika Nove TV Dino Goleš za Večernji list je otkrio detalje odmora u talijanskom Napulju, gdje je boravio i za vrijeme svečane dodjele nagrade Večernjakove ruže, koju je na kraju i sam osvojio u kategoriji Novo lice godine. Spomenuo je simpatičan detalj koji je mnoge nasmijao, ali i raznježio.

Na put je otišao sa suprugom Ninom i sinom Šimunom, a Goleš je otkrio kako malenom jednogodišnjaku to nije bilo prvo putovanje, a ni prvi let.

“Bio je on na bližim destinacijama, primjerice u Ljubljani, a letio je sa svoja dva-tri mjeseca za Split sa svojom mamom tako da je to sve nešto na što je on navikao i što bismo željeli da mu u budućnosti bude normalno”, kazao je ponosni tata.

Maleni je, otkrio je voditelj, na samom letu bio oduševljen količinom ljudi, kojima je svima odreda mahao. Stjuardese su ga stalno obilazile stoga je bio poput prave atrakcije. No, najviše od svega, maleni je oduševio i sveprisutne time što je zaspao čim je avion uletio te se nije budio do spuštanja, pa su tako mogli odahnuti oni koji su strahovali da će im let proteći uz zvukove dječjeg plača.









“Kad smo sletjeli, svi su bili van sebe i mislili: je li moguće da jedna beba može biti tako dobra u avionu?” prepričao je i dodao da to prvi put, kad je letio u Split, nije bilo baš tako.