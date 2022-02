Jasna Zlokić otkrila zašto nije u rodnoj Dalmaciji: ‘Grije se samo kuhinja i to je to, a onda dalje bolje da te nema!’

Autor: T. Š.

Rođena Korčulanka, glazbena diva Jasna Zlokić, zimu provodi u Zagrebu. Za IN Magazin otkrila je kako jo je zimi toplije u Zagrebu nego u Dalmaciji, gdje se, kaže, samo kuhinja grije, a bure znaju biti jako neugodne.

”Grije se samo kuhinja i to je to, a onda dalje bolje da te nema. Zima dolje itekako zna biti opaka, a bure kad zapuhnu nije to baš zgodno”, rekla je Jasna.

“Baka i dida postoje zato da daju ono što mama i tata ograničavaju”

Prije dva i pol mjeseca ponovno je postala baka. Njene unučice su njena ogromna ljubav i radost te o njima rado voli pričati, a otkrila je i da ih planira razmaziti onako kako to bake najbolje znaju.

“Zato postoje baka i dida, da popuste, da daju sve ono što mama i tata ograničavaju. To je divno! Zato djeca i vole baku i didu”, kazala je pjevačica.

“Oliver Dragojević je iz iste loze”

Jasnino djevojačko prezime je Dragojević, zbog čega su mnogi bili uvjereni da su Oliver Dragojević i Jasna rod. Pjevačica je konačno otkrila jesu li nagađanja istinita.

”Ali ako misliš na Olivera, nismo mi rod. Ma to je ista loza sad se ta loza rasplinila. Mi više nismo neki veliki rod ali Dragojević je isti predak”, otkrila je za kraj.

Jasna još uvijek radi punom parom pa je tako početkom veljače objavila i novu pjesmu naziva “Topli osmijeh”. U ožujku će proslaviti 67. rođendan, ali, kako kaže, godine ne broji. ”Ne brojim ja ništa više, ja sve manje brojim. Što da brojim, što ti tu znači broj, osjećaji su važni, život je važan, energija je važna i to je nešto što te drži”, kaže.