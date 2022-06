IZJAVE NAKON PRESUDE: Johnny Depp slavio u pivnici, Amber nije skrivala razočaranje

Porota je donijela odluku u korist Johnnyja Deppa koji će dobiti 15 milijuna dolara odštete od Amber Heard, koja je ujedno i dobila jedan dio svoje protutužbe protiv glumca u iznosu od 2 milijuna dolara.

Nakon presude, Heard je dala izjavu u kojoj je navela da je slomljena i razočarana. Uvjerena je, kaže, i da su Johnnyjevi odvjetnici natjerali porotu da previdi “ključno pitanje slobode govora” koje joj, kao Amerikanki, pripada.

“Razočaranje koje osjećam danas je nemoguće opisati. Slomljena sam što brdo dokaza još uvijek nije bilo dovoljno da se suprotstavi nerazmjernoj moći i utjecaju mog bivšeg muža. Još sam više razočarana što ova presuda znači za druge žene. To je nazadovanje. Vraća sat u vrijeme kada bi žena, koja je progovorila, mogla biti javno osramoćena i ponižena. To vraća ideju da nasilje nad ženama treba shvatiti ozbiljno”, započela je.

“Vjerujem da su Johnnyjevi odvjetnici uspjeli natjerati porotu da previdi ključno pitanje slobode govora i zanemari dokaze koji su bili toliko uvjerljivi da smo pobijedili u Velikoj Britaniji. Žao mi je što sam izgubila ovaj slučaj, ali još sam tužnija što sam, čini se, izgubila pravo koje sam mislila da imam kao Amerikanka – da govorim slobodno i otvoreno”, zaključila je Heard.

Kako je Johnny na turneji s bendom po Velikoj Britaniji, svoju izjavu objavio je i na Instagram profilu. “Porota mi je vratila život… Istina nikad ne nestaje”, naveo je Depp i dodao:

“Prije šest godina zauvijek se promijenio moj život, život moje djece, životi mojih najbližih, ali i životi ljudi koji su me mnogo, mnogo godina podržavali i vjerovali u mene. Sve u tren oka. Preko medija su mi podignute lažne, vrlo ozbiljne i kaznene optužbe, što je izazvalo beskrajnu salvu sadržaja mržnje, iako protiv mene nikada nije podignuta optužnica. Već je dvaput obišao svijet u nanosekundi i imao je seizmiku utjecaj na moj život i moju karijeru”.

“I šest godina kasnije, porota mi je vratila život. Zaista sam ponižen. Moja odluka da nastavim s ovim slučajem, vrlo dobro znajući visinu pravnih prepreka s kojima ću se suočiti i neizbježan, svjetski spektakl u mom životu, donesena je tek nakon dugog razmišljanja. Od samog početka, cilj pokretanja ovog slučaja bio je otkriti istinu, bez obzira na ishod. Govoriti istinu bilo je nešto što sam dugovala svojoj djeci i svima onima koji su ostali nepokolebljivi. Osjećam mir znajući da sam to konačno postigao”, dodao je glumac.

“Ja sam, i bio sam, preplavljen izljevom ljubavi i kolosalnom podrškom i dobrotom iz cijelog svijeta. Nadam se da će moja potraga da se istina kaže pomoći drugima, muškarcima ili ženama, koji su se našli u mojoj situaciji i da oni koji ih podržavaju nikada ne odustaju. Također se nadam da će se sada pozicija vratiti na nevinost dok se ne dokaže krivnja, kako na sudovima tako i u medijima. Želim odati priznanje na plemenitom radu suca, porote, sudskog osoblja i policije koji su žrtvovali svoje vrijeme da bi došli do ove točke, te svom marljivom i nepokolebljivom odvjetničkom timu koji je odradio izniman posao pomažući mi da podijelim istinu. Najbolje tek dolazi i konačno je počelo novo poglavlje. Veritas numquam perit. Istina nikad ne nestaje”, zaključio je Depp.

Depp je presudi dočekao u pivnici, otkrio je jedan korisnik Twittera koji je podijelio video glumca kako pozdravljao okupljene.

“Za sve zainteresirane… Johnny Depp i Sam Fender upravo su viđeni u pivnici The Bridge Tavern na Newcastle Quaysideu”, napisao je tvitteraš.

For anyone interested…Johnny Depp and Sam Fender just been seen in The Bridge Tavern pub on Newcastle Quayside 👍🏻⚫️⚪️ pic.twitter.com/j73jjiSiop

— Darren Williams (@DazWilliams) June 1, 2022