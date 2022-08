‘IZGLADNJIVAO SAM SE HRANOM I SE*SOM’ Slavni glumac otkrio metodu kojom se pripremao za ulogu

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Slavni glumac Andrew Garfield promovirao je svoju novu seriju Under The Banner Of Heaven u WTF podcastu Marca Marona u kojemu je otkrio i kako se odlučio za svoju ulogu Sebastiaoa Rodriguesa u filmu “Silence” Martina Scorsesea iz 2016.

.Naime, kako bi što bolje utjelovio lik isusovačkog svećenika koji se temelji na stvarnom isusovačkom misionaru Giuseppeu Chiariju, Garfield je odlučio živjeti što više kao već spomenuti misionar.

Glumac se odrekao seksa na šest mjeseci, a uz to je i postio, meditirao i molio. Kazao je da se izgladnjivao hranom i seksom kako bi što bolje utjelovio lik Sebastiaoa. Opisao je to kao svojevrsno duhovno putovanje.





“Bilo je jako zanimljivo. Imao sam prilično divlja iskustva apstiniranja seksom i hranom u to vrijeme. Mislim da je bilo mnogo pogrešnih predodžbi o tome što je metodska gluma”, rekao je Garfield u podcastu.

Razgovor o metodskoj glumi potaknuo je Marona da ga pita o filmu The Adventures of Kavalier and Clay iz 2005. s glumcem Ryanom Goslingom, što je bio prvi put da je Garfield glumio pred kamerom nakon što je započeo svoju karijeru na pozornici.

“Bio je živ, nije ga bilo briga što to radi uvijek iznova na isti način. Slušao je, bio je vrlo prisutan, bio je spontan, bio je iznenađujuć. Bila je to zen kvaliteta, ali bilo je kao da ste u sceni s divljom životinjom za koju ne znate hoće li vas poljubiti ili ubiti. I ti se zakačiš za to, i kažeš: ‘Želim pratiti što god to bilo'”, rekao je Garfield.

Nakon tog iskustva nastavio je s prakticiranjem metodske glume. Učio je od Goslingove trenerice glumce Grete Seacat.