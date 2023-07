Ivani Kindl prekipjelo: ‘Dosta je bilo! Moji roditelji žive u malom gradu, želim i njih poštedjeti’

Pjevačica Ivana Kindl otvorila se Sanji Doležal na svom omiljenom kupalištu, jezeru Čiče u Velikoj Gorici, gdje je u razgovoru za In magazin otvoreno progovorila o svojoj karijeri, borbi s depresijom i majčinstvu te zašto je mnogi neopravdano svrstavaju na margine domaće estrade, o čemu smo ranije pisali.

No, pjevačici se nije svidio način na koji su neki mediji prenijeli ono o čemu je razgovarala sa Sanjom, zbog čega se oglasila putem društvene mreže.

Zbog određenih medijskih napisa, pjevačica je ustvrdila kako više za medije neće govoriti o privatnim i osjetljivim temama, već samo o svom poslu. Istaknula je kako time želi zaštititi i svoje roditelje.





“Razgovarala sam sa Sanjom Doležal za In magazin u kojem potpuno afirmativno govorim o određenim temama, na kraju opet u medijima naslovi koji me prikazuju kao neku patnicu,

klasično izvlačenje iz konteksta”, započela je Kindl svoju objavu te je dodala kako ubuduće za medije neće odgovarati na privatna i osjetljiva pitanja ”ni pod razno”.

“Eto zašto ljudi čitaju samo naslove koji se kreiraju radi klikova i eto stvaranja krive slike o javnim osobama. Poslušajte intervju na stranici In magazina jer on nema veze s patetičnim naslovima koji su danas izašli. Iskrena sam i ništa mi nije tabu, ali s iskrenošću je očito kao i s poštenjem – Budi pošten – izij govno”, rezignirano je komentirala Kindl.

“Organski ne podnosim da me se sažaljeva, a to rade mnogi jer zadnjih par godina medijski natpisi su uglavnom takvi. Progovoriš o nečemu da pomogneš drugima i ispadne sranje kojeg se ne mogu riješiti, ne treba mi ta stigma.

Ja sam osoba koja je u društvu vesela, zajebantica, s dobrom vibrom, a ne neka tužna vrba. Život je minus i plus, ne može biti samo plus i ne može biti samo minus.

Na pozornici na koncertima uvijek dajem maksimum jer obožavam pjevati, prenositi dobru energiju i publika me uvijek obilato nagradi super reakcijom i izvrsnom vibrom. To medije ne zanima.

I evo danas pun inbox onih koji me žale jer eto, pročitali su samo naslove.

Izuzetno sam emotivna, ali i snažna osoba! Izvukla sam najbolje iz nekih situacija, neovisna sam, samostalna, živim život po svom, uspjela sam ostvariti svoje glazbene snove, nisam željna pretjerane medijske pažnje, ali podvlačim crtu jer me iskrenost očigledno košta.

Moji roditelji žive u malom gradu i oni se moraju nekad suočavati sa svakakvim pitanjima. Želim i njih toga poštedjeti, dosta je bilo!”, poručila je Ivana Kindl.

Razgovarala sam sa Sanjom Doležal za IN MAGAZIN u kojem potpuno afirmativno govorim o… Objavljuje Ivana Kindl u Subota, 29. srpnja 2023.

Nakon objave, pjevačica je dobila brojne poruke podrške, a ovo su samo neke od njih: “Iskrenost i poštenje je skupa roba. Licemjera ima svugdje, na strani onih koji gledaju zaradu, ali i onih koji se nisu ostvarili i iskoriste to za osobni probitak. Jadni su ustvari i jedni i drugi. Ostani pozitiva i pjevaj nam i dalje, nikada ne možeš i ne trebaš se svidjeti svima. Pravi to prepoznaju”, “Intervju je bio iskren do bola i čista pozitiva se osjetila, a ono što mi je najviše drago što si promovirala naše goričko more…Čičbeach koje budi lijepe uspomene…pozz i puno uspjeha dalje i pozitivnih vibracija koje iskazuješ u kvalitetnim pjesmama”, “Iskreno intervju uopće ne odaje dojam tužne vrbe, dapače! Naravno da je naslov tu da privuče ali to ionako znamo, ja u intervjuu vidim iskrenu i pozitivnu osobu.”









