Ivan Zak otkrio pravi razlog naglog odlaska sa glazbene scene: ‘Shvatio sam da je bez veze…’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Pjevač Ivan Zak prije nekoliko godina se povukao iz javnog života. Iako je korona i njemu promijenila život, pjevač je otkrio zašto je točno došlo do njegova povlačenja s glazbene scene.

”Osjetio sam neku potrebu za jednim malim odmorom jer htjeli mi to priznati ili ne dođe do malog zasićenje između publike i tebe i treba jedan mali odmor. Kad pogledate kroz povijest neke naše najveće zvijezde su se povlačile na 10 godina, neke i više”, otkrio je Zak za In magazin.

Pjevač priznaje da se maknuo od pozornice, ali ne i od glazbe na kojoj je vrijedno radio i za vrijeme trajanja pandemije. Naime, Zak se pjesmom “Riskiraj” vraća na glazbenu scenu.





”Malo mi je to smiješno kad netko kaže nema te, kako me nije bilo pjevao sam, a za vrijeme korone nitko nije pjevao… E sad, nekad si više prisutan u medijima nekad manje. Shvatio sam da je bez veze se pojavljivati uvijek ako nemaš nešto pametno za reći”, kaže.

Zak se prisjetio i bivših pjesama te dao naslutiti kako bi nastavak njegove glazbene karijere ide nekim drugim smjerom.

”Dok sam pjevao one vrckave note do 2011. tad su se najviše obožavateljice javljale, onda kad se dogodio taj pravi muški hit ‘Bolja od najbolje’ onda su se počeli javljati i fanovi, ja rekoh što je ovo gle imam i mušku publiku”, kazao je Zak.