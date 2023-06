Ivan Pernar traži posao, Ilija Jandrić ismijava s pratiteljima: ‘Kakva budala pa to je fantastično!’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar nastavlja zabavljati narod svojim objavama na društvenoj mreži, a posebnu reakciju izazvao je objavom u kojoj traži posao.

“Ako ima netko posao za mene gdje je plaća očekivana minimum 4000 eura, neka javi. Želim raditi, ali i zaraditi“, započeo je svoju objsavu Pernar.

“Budite bez brige, ne cinkarim bivšeg/sadašnjeg poslodavca, jer bi time nepovratno izgubio povjerenje nekog budućeg. Posao ne mora biti u Hrvatskoj, odan sam i neću vidjeti ništa što nisam trebao vidjeti. Znam upravljati vozilima i plovilima, kao i rukovati oružjem”, naveo je Pernar i dodao: “Jedini problem je zabrana ulaska u SAD“.





Objava je izazvala stotine reakcija i brojne komentare, no ponuda za posao nije nedostajalo, a neke je Pernar glatko odbio. Primjerice ponuđeno mu je da vozi kamion za traženu plaću, no potencijalnom poslodavcu je poručio kako ga takav posao ne zanima.

Većina se njegovih pratitelja nastavila šaliti s njegovom objavom, a Pernar je nešto kasnije podijelio pobjavu u kojoj je poručio: “Da sam glasao za Kolindu imao bi sad 8000 eura i radio od kuće!”

Pernarova objava zabavila je i novinara Iliju Jandrića. “Tako vrijedan, odan i skroman radnik. Ne znam što poslodavci čekaju?” napisao je Jandrić, a njegovi pratitelji nastavili su u istom tonu.









“Da ga bar zaposli neki opaki krimos. Stvarno mu to želim”, “Ovaj lik pati od ogromnog nedostatka blama. Ima to neku šifru”, “Kakva budala pa to je fantastično!”, pisali su njegovi pratitelji, a Jandrić je pozitivno reagirao na te komentare lajkom ili emotikonom smajlija koji plače od smijeha čime je jasno dao do znanja kako je njegova objava imala dobru dozu sarkazma.