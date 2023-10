Ljubavni jadi Ivana Pernara: Bivša ga ostavila jer je želio dovesti još jednu ženu samo zbog ovog

Autor: Barbara Grgić

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar danas slavi svoj 38. rođendan.

I ptice na grani znaju da Pernar nema dlake na jeziku kad su u pitanju društveno-političke situacije, ipak, kad je u pitanju njegov ljubavni život, znamo samo ono što je sam odlučio priznati javnosti.





‘Radije ću biti sam, nego sa ženom koja ne želi prati suđe’

Tako je, primjerice, otkrio da mu je problem naći djevojku sličnih stavova.

“Već neko vrijeme imam problem za naći ženu, svaki put kad upoznam neku simpatičnu ženu, ili je ljevičarka, ili ako nije, ima tu priču da i muško treba prati suđe. Ja kad vidim da žena smatra da muško treba prati suđe, smatram da jednostavno ne poštuje dovoljno muškarca. Uopće nije stvar u pranju suđa, nije to meni neki problem (ionako ga trenutno sam perem), nego jednostavno mislim da je to stvar poštovanja nekakvog”, piše Pernar na Facebooku.

“Radije ću biti sam nego sa ženom koja ne želi prati suđe. Inače, odnos s bivšom iz Karlovca je bio odličan sve do trenutka kad nisam uzeo spužvu u ruke, imam osjećaj da je tada izgubila poštovanje i da je to bio početak našeg kraja. Da mogu vratiti vrijeme u nazad, ne bih to sigurno napravio. Dakako, neki spominju u komentarima da bi perilica trebala prati suđe, i to stoji, ali objašnjavam da je stvar principa tog nekog. Mislim da ako žena stvarno voli nekog i da joj je stalo do nekog, da joj neće biti problem staviti suđe u perilicu”, dodao je.

Jednom je prilikom otkrio da ga je bivša žena ostavila zato što je htio dovesti još jednu pa da žive svi zajedno.

“Da, jer sam htio da joj netko pomogne oko pranja suđa. Kako god okreneš, ne valja i hajde ti sad ugodi ženi”, napisao je.









Pernar je prošle godine otkrio da se razveo od bivše supruge, zubarice Viktorije Migalić, s kojom je 2019. godine dobio sina Nou.

Inače, Pernar već ima sina Mathisa Ivana Alexisa iz jednogodišnje veze s Njemicom imena Friederike, a dijete živi s njom u Njemačkoj.