‘ISPUNILA MI JE SAN I SVAKU ŽELJU’: Kći Nede Ukraden uspješna je poslovna žena i majka troje djece

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Pjevačica Neda Ukraden nerijetko pokazuje stvari iz privatnog života na Instagramu, kao i trenutke druženja sa 42-godišnjom kćeri Jelenom Bilbijom Milović. Glazbena diva otkrila je jednom prilikom kako joj je Jelena ispunila svaku životnu želju.

Jelena je kćer glazbenice i redatelja Milana Biblije, koji je preminuo u 77. godini 2013. godine od posljedica moždanog udara, a danas je uspješna poslovna žena i majka troje djece, blizankama Aleksandri i Nedi, te sinu Dušanu. Živi i radi u Beogradu gdje vodi salon za uljepšavanje, a bavi se i marketingom.



Na svom profilu na društvenoj mreži Jelena rado dijeli obiteljske trenutke pa je tako otkrila da je sa suprugom Pedraom Milinovićem, koji je vlasnik dječje igraonice, i djecom, prošlo ljeto odmarala na Braču, a posjetili su i Nacionalni park Krka.







“Mjera sreće”

Koliko Nedi znače unuci, otkrila je ove godine prilikom proslave 72. rođendana. Tada je na svom Instagram profilu podijelila je djelić atmosfere s proslave na kojima je pozirala u društvu svojih unuka. “Moja mjera sreće, živjeli”, poručila je uz fotografiju.

Da je Neda zadovoljna i Jeleninim odabirom supruga i oca njenih unuka, otkrila je kada im je putem Instagrama čestitala na 12. godišnjici braka.

“Nema veće sreće nego kad dočekaš vjenčanje svoje jedinice! Kao da je jučer bilo, kad su se na današnji dan prije 12.god, moja kći i moj zet zakleli na vječnu ljubav. Mili moji, neka vas zauvijek prati moj blagoslov i neka vaša dječica od vas uče kako se vole i poštuju roditelji! Ljubi vas vaša mama!”, napisala je Neda, a jednom prilikom otkrila je i kako je oduvijek željela imati više djece.

“Ostvarila san i ispunila svaku želju”

Iako je ponosna na svoju kćer Jelenu, Neda je jednom prilikom otkrila zašto joj se želja da ima više djece nije ostvarila.

“Ako pričamo o privatnom životu, molila sam Boga da imam više djece. To što ih nisam mogla imati, to je bio stjecaj okolnosti, a ne zato što nisam mogla roditi. Jednostavno nisam imala muža i adekvatne uvjete, jer dijete treba imati oca i majku. Hajde to da otac i majka nisu u braku, ali barem da su blizu i u dobrim odnosima”, rekla je Neda za Kurir.

“Kada sam odgajala svoju Jelenu, iako sam bila razvedena, imala sam punu podršku svog oca… Kada se udala, rođenjem čak troje unučadi, ostvarila je i moj san i ispunila mi svaku želju. Učinila me sretnom i presretnom. A što se tiče materijalnih stvari, mislim da nije sreća marka automobila ili bunde koju nosiš. Sreća je u tebi i oko tebe, ljudima s kojima se družiš i posao kojim se baviš, a isto tako možeš biti jako nesretan ako imaš dobar auto parkiran u garaži ili s nekim skupim krpicama”, zaključila je pjevačica.