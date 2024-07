Isplivale stare slike Jelene Veljače i tadašnjeg partnera: Ubrzo nakon ovog su prekinuli

Autor: M.T.

Jelena Veljača, poznata glumica i kolumnistica, oduvijek je privlačila pažnju medija svojim profesionalnim i privatnim životom. Prvi put je dospjela u središte javnosti zbog veze s producentom Romanom Majetićem, 14 godina starijeg hrvatskog ‘kralja sapunica’. Njihova ljubavna priča započela je 2004. godine, kada su se sreli na snimanju jedne od prvih hrvatskih sapunica “Villa Maria”.

Jelena je u seriji igrala glavnu žensku ulogu, bogatašicu Doru, dok je Roman bio suvlasnik produkcijske kuće AVA-e, odgovorne za seriju. Njihova je veza brzo postala javna, a pričalo se kako je Majetićev brak završio zbog Jelene, koja je bila 14 godina mlađa od njega. Njihova veza trajala je tri godine, tijekom kojih su i poslovno surađivali. Mediji su ih često pratili, smatrajući ih idealnim parom.

Nedavno su isplivale fotografije iz srpnja 2007. godine, snimljene na jahti nedaleko od otoka Hvara. Na slikama se vidi da su Jelena i Roman tada još uvijek bili zaljubljeni, a društvo su im pravili prijatelji, uključujući i srpskog medijskog mogula Željka Mitrovića. Malo tko je mogao naslutiti da će njihov prekid uslijediti samo nekoliko mjeseci kasnije, krajem te godine. Prekinuli su i poslovnu suradnju, ali nisu mnogo govorili o razlozima prekida.

Udala se za bivšeg savjetnika Josipovića i Kolinda

Jelena je ubrzo započela novu vezu s glumcem Jankom Popovićem Volarićem, koji ju je i zaprosio. Vjenčali su se 26. prosinca 2009. godine, a svadbu su proslavili u jednom ekskluzivnom zagrebačkom restoranu, uz prisustvo mnogih poznatih osoba. Njihova sreća trajala je tri godine, sve do iznenadnog razvoda u listopadu 2012.

Nakon toga, Jelena je pronašla ljubav u kolegi glumcu Draženu Čučeku, s kojim je bila u braku od 2015. do 2018., a s njim je dobila kćer Lenu. U lipnju 2021. godine, Jelena se udala za Vitu Turšića, bivšeg savjetnika Ive Josipovića i Kolinde Grabar-Kitarović. S Vitom konačno uživa u ljubavnoj idili, ne skrivajući da su još uvijek zaljubljeni.









Podsjetimo, Jelena je svojevremeno izazvala buru reakcija u medijima priznajući kako ide na psihoterapiju, a uz to je progovorila o tom priznanju. “Nisam smatrala da za to treba hrabrost. Idem na terapiju od 19. godine i za mene je to dio brige o sebi da bih bila tu za sebe i za druge u što boljem izdanju. Kolumne sam uvijek pisala iz srca i kako mi dođe i ta je jednostavno došla na red. Možda neki na to gledaju kao da sam se ogolila, ali to je odraz društva u kojem živimo. Meni je to priznanje bilo kao i sve ostale moje kolumne”, rekla je Veljača.