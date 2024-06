Isplivale stare fotke bivše djevojke Livaje i Ćorića: Atraktivnu voditeljicu rijetki bi prepoznali

Autor: T.Š.

Voditeljica i novinarka Valentina Miletić, atraktivna je Splićanka koja je prošle godine u medijima predstavljena ‘kao novo lice u svijetu sporta’, a u medijima se prvi put pojavila prije 14 godina. Naime, ova nesuđena pravnica sasvim se slučajno našla u svijetu novinarstva, a prije toga, bavila se manekenstvom.

“Uvijek sam znala da želim raditi u sportskoj redakciji i tu nikad nije bilo dileme. Zanimaju me naravno i druge stvari i na kraju krajeva radila sam ja u svijetu medija, a i van njega, i druge poslove, ali uvijek sam imala jasnu viziju gdje želim bit jednog dana. Rekla bih da je najveći izazov izgradnja samopouzdanja bez kojeg u ovom poslu ne možeš ništa ozbiljno napraviti i, ako ga nemaš, ljudi to osjete. Očekivanja su velika, stres je ogroman, izložen si kritikama, nekad opravdano, vrlo često i neopravdano i treba se znati nositi s tim, jer u suprotnom nemaš tu što tražiti”, istaknula je ranije u razgovoru za tportal.

Tada je komentirala i žene u sportskom novinarstvu i odnose s kolegicama. Istaknula je pritom i kako za posao koji obavlja nisu potrebne određene fizičke predispozicije, stoga nije vidjela niti razlog zašto bi posao sportskih novinara obavljali samo muškarci.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli That’s Napoli ®️ (@thatsnapoli)









“Nema nas baš previše u Hrvatskoj”

“Drago mi je da žene u sportu nisu više nikakva tabu tema nego da to postaje normalna slika. Ne vidim ni jedan jedini razlog iz kojeg bi trebalo biti drugačije i općenito ne volim te podjele na muške i ženske poslove. To se eventualno može raditi kod nekih koji zahtijevaju određene fizičke predispozicije, a ovaj to nije. Nema nas baš previše u Hrvatskoj i zbilja se rijetko uopće sretnemo po terenima, barem je kod mene takva situacija jer ja radim isključivo nogomet”, rekla je atraktivna Splićanka.

Miletić se u medijima prvi put našla još 2010. godine kao jedna od kandidatkinja za Miss Universe te godine, a mnogi navode kako ju ne bi prepoznali iz tog perioda. Fotografiju pogledajte ovdje.

Sljedeće godine pobijedila je na izboru za Kraljicu Dalmacije. U to vrijeme ljubila je nogometaša Marka Livaju koji joj je posvećivao i pjesme. U to vrijeme, Marku je bilo 17 godina, a njoj 21, a nogometaš je tetovirao Valentinin datum rođenja na prsima iznad srca i datum njihovog susreta na ruci.

Valentina je Livaju pratila kroz njegovu nogometnu karijeru te se s njim zbog nogometa i preselila, no prekinuli su nakon tri godine. Livaja je danas u sretnom braku s bivšom manekenkom Iris Rajčić s kojom ima dvoje djece.

Nakon Livaje, Valentina je bila u vezi sa šest godina mlađim tenisačem Bornom Ćorićem. U vrijeme njihove romanse te 2015. godine, Borna je imao samo 18 godina, a ona 24.