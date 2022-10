ISPADALE SU MU OČI NA WENDI, ALI NJEGOVO SRCE JE ZAUZETO: Fabijan je nedavno oženio srednjoškolsku ljubav

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Najmađi član žirija showa ‘Supertalent‘, 29-godišnji kazališni, televizijski i filmski glumac Fabijan Pavao Medvešek, ove je sezone po prvi put član žirija popularnog showa, zbog čega je pod posebnim povećalom.

Njegove reakcije na nastup Wendi Superstar, koja je svoje umijeće plesa s grudima pokazala u trećoj epizodi showa, danas pune medijske stupce. Naime, Fabijan je razjapljenih očiju gledao cijeli njen nastup, a poželio je vidjeti još zbog čega je atraktivnoj Windi dao veliko ‘da’.





No, iako je ‘zatitrao’ na atraktivan nastup, to ne znači da je markantan glumac i miljenik žena, sam. Naime, on se krajem svibnja oženio u Motovunu za Karlu Abramović, ljubav iz srednjoškolskih dana.

Glumac rado dijeli na Instagramu fotografije sa svojom suprugom Karlom prilikom čega ne propušta istaknuti koliko je i dalje zaljubljen u nju, a objasnio je da u njihovom odnosu nema mjesta ljubomori.

“Ja sam miran i moja djevojka je top. Ona je zaista predivna osoba, zna čime se bavim i što to sa sobom nosi pa nemamo problema s ljubomorom i opsesivnosti”, ispričao je Fabijan ranije za Story.

“Karla i ja odrasli smo zajedno jer smo prohodali u srednjoj školi i prošli smo sve faze veze. Za kvalitetan odnos najvažnije je puno zdrave komunikacije. Ne možete očekivati da će vam biti super ako nećete razgovarati o svemu i međusobno se slušati.







Ljubomora je sigurno ponekad dobar poticaj i znak da je nekome stalo. Mogu vam reći da sam definitivno najbogatiji čovjek na svijetu jer imam osobu koja me razumije, koju ja razumijem i s kojom sve divno funkcionira. Zaista bih svima želio lijepu vezu kao što je naša”, dodao je glumac.

