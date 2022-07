INTIMNA ISPOVIJEST SRPSKE VODITELJICE: ‘Ne mogu spavati s čovjekom kojemu sam platila ručak’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Srpska voditeljica Jovana Jeremić poznata je po svom direktnom i otvorenom pristupu gostima, no ni sama se ne ustručava otkriti intimne detalje o samoj sebi. Jovana je sve šokirala gostovanjem u emisiji u kojoj je otvoreno progovorila o vlastitoj seksualnosti i onome što voli u krevetu.

Progovorila je o uzroku gubitka vlastite seksualnosti istaknuvši kako joj “prosječan muškarac nema što slati poruke”.

“Ja sam iskren čovjek i znam točno što tražim. Tko bi ti došao u emisiju i rekao ovo. Nitko. Ja se ne foliram, ne pada mi na pamet. Ako nije uspješan, nemoj mi ni prilaziti. Što meni ima prosječan muškarac slati poruke. Što možemo nas dvoje raditi, možemo surađivati, ali mi pričamo o emotivnim odnosima. Izvest će me na večeru koju ne može platiti. O čemu mi pričamo. Ja onda gubim seksualnost. Ne mogu spavati s čovjekom kojemu sam platila ručak. Gubim seksualnost tako”, rekla je Jeremić, prenosi Alo.rs.





“Mene jako pale te stvari”

Jeremić je otvoreno progovorila o svom seksualnom životu. Otkrila je je li u seksu dominantna ili podčinjena te što najviše voli.

“Strastvena sam, jako emotivna i duboka. Vrlo duboka i u svakom smislu to mislim. Intenzivna i čudna. Ja volim sve probati i osjetiti. Ne mislim samo na unutarnje osjećaje. Volim dodir, poljubac u vrat, mene jako pale te stvari. Ja sam sva senzualna, sva se naježim. Točno znam koji dio oko vrata volim, meni je on jako seksi.









Mislim da su muškarci dosta to zaboravili. Zaboravili su biti senzualni, a to jako pali kod žena koje su strastvene i seksualne. Ne volim ništa što je brzo i ništa što je agresivno. Djelujem kao da sam ja domino dama, ali sam zapravo podčinjena u tom seksualnom smislu. Volim da me istinski ljubi i da budemo jedno”, otkrila je Jeremić.

“Ja sam previše skupa žena”

Jeremić je istaknula i kako nije žena koju svatko može imati, a ističe i da ju nijedan muškarac ne može zaboraviti.

“Evo kako mi treba prići. Ti prvo moraš imati časnu namjeru ili u suprotnom gubiš vrijeme. Ne želim kombinacije, nemam ja vremena za to. Seks mi ne treba, ja vodim ljubav. Onda kažu da sam ja fatalna. Samo spavam s muškarcima koje volim. Čim te ne volim neću imati seks. Ja seks prezirem, to je za površne ljude. Previše sam duboka žena. Neću da dam sebe da bi netko sutra išao po gradu i pričao kako je bio sa mnom. Ja sam previše skupa žena. To što ja pružim muškarcu, to mu neće pružiti nijedna žena. Nitko me ne može zaboraviti”, rekla je Jeremić.