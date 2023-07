Indiri propao san o beach baru zbog papirologije, nećete vjerovati što sada smjera: ‘Prihvatila sam mužev savjet’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Krajem srpnja prošle godine doznalo se da beach bar Colonia, Indire Levak, zjapi prazan nakon što je popularna pjevačica i poduzetnica najavila njegovo otvaranje u istarskom mjestašcu Peroj.

Indirin vjenčani kum Željko Prišlin tada je za RTL.hr otkrio što se dogodilo s barom. “Prošle godine nas je zaustavila pandemija, a ove godine razlog je isključivo vrijeme. Ono nas je stislo sa svih strana pa se nadamo da će Colonia beach bar biti otvoren početkom idućeg ljeta”, ispričao je.



U ožujku ove godine Indira Levak je u intervjuu na Happy FM-u otkrila kako beach bar u Peroju ipak neće otvoriti, ali i da od svojih snova ne odustaje.

“Trebala sam imati i beach bar, ali se zakomplicirao s papirologijom pa ću to ostaviti za neka bolja vremena. Meni je san u Galovcu pored Bjelovara, gdje nam je proizvodnja namještaja imati birtiju. Kada ovi vrijedni ljudi idu iz polja da im ja vičem – Đuro dođi na rakijicu, platit ćeš kada budeš imao, pa ga ja upišem u tekicu, da piju na veresiju…”, ispričala je Indira.

Osim glazbenom karijerom, Indira je uspješno nastavila ploviti i poduzetničkim vodama. Bavi se dizajnom namještaja, a sa suprugom Miroslavom iznajmljuje apartmane u Fažani.









“Dizajn me opušta i on je moja druga ljubav, ja sam vizionar, a suprug sve to realizira, to mi je ispušni ventil. Pravimo sve, krevete – Ti da bu dibu da, baš su izdržljivi, imamo ih u apartmanima u Fažani, imamo i konzole, fotelje,… sve je delux proizvodnja… Prihvatila sam mužev savjet da ne držim sva jaja u istoj košari i ulažem u budućnost, da imam lijepu starost. Boli me kičma, disk mi je iscurio…”, komentirala je u intervjuu Indira Levak.