Indira s Miroslavom proživjela ‘uraganske’ svađe: ‘To si opraštamo jedno drugom’

Autor: T.Š.

Pjevačica Indira Levak neugodno je iznenadila javnost vijesti kako se razvodi od fitness trenera, poduzetnika i menadžera Miroslava Levaka. Naime, Indira i Miroslav slovili kao jedan od najskladniji parova na našoj estradi, a u braku su bili više od deset godina.

Indira je često u intervjuima isticala kako je upravo Miroslav ljubav njenog života, no i tada se dalo naslutiti da bi mogli imati problema. Sama je otkrila kako kao par nisu bili imuni na svađe, a postojale su stvari koje su bile sitni kamenčići spoticanja, koji su, kako se pokazalo, prerasli u nešto više.

”Ja stalno govorim da bude tu uragana, svega tu bude. Jako smo jezičavi, puno padne čak i onako teških riječi, ali to je sve u afektu. To si opraštamo jedno drugom. I ono što je bitno, ja sam shvatila da stvarno ne treba da to traje dva, tri, pet, šest dana, mjesec dana, nego se pomirimo nakon 5 minuta i idemo dalje”, ispričala je Indira jednom prilikom.

“To me jako živcira”

Indira je isticala kako je Miroslav radišan čovjek, zgodan i pametan, a kao zamjerka je bila što ne voli nositi smeće ni usisavati. “To me jako živcira”, komentirala je jednom prilikom kroz smijeh, dok je Miroslav u šali govorio kako mu kod Indire smeta količina štikli.

”Toliko štikli nisam vidio ni u filmovima, prvo me šokiralo kad sam ušao kod nje doma, odmah sam vidio dva motora da mogu kupit za te štikle, onda sam si mislio kako bih ja to sad prodao nekome…”, govorio je.

Indira je sa suprugom gradila i poslovno carstvo. Ulagali su u nekretnine, bavili se turizmom i najmom apartmana u Istri, a zajedno su pokrenuli i proizvodnju namještaja, koji je dizajnirala upravo slavna pjevačica. Nekadašnji bodybuilder bio je i Indirin osobni trener.

Prije Miroslava Indira je bila u braku s poduzetnikom Narcisom Mujkićem. Taj je brak trajao devet godina, a navodno je presudila nevjera. Pjevačica je prilikom razvoda od Narcisa poslala priopćenje za javnost u kojem je navela kako više neće komentirati taj aspekt života, baš kao što je to učinila i sada, tijekom objave odluke o razvodu s Miroslavom. Jedina razlika je u tome što je tada napisala kako Narcis i ona ostaju u prijateljskom odnosu, ali da nastavljaju odvojeno i svoj osobni život i poslovni put. Za Miroslava je sada napisala kako će ostati prijatelji, ali i poslovni partneri.