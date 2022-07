‘INDIRA I JA POTPUNO SMO RAZLIČITE’ Pjevačica grupe Colonia sasvim iskreno o svojoj prethodnici

Autor: 7dnevno/T.Š.

Ivanu Lovrić publika je upoznala još 2012. kada je njezin talent prepoznao Luka Nižetić s kojim je tada snimila pjesmu “Nek padne mrak”. Nakon toga dobila je poziv za sudjelovanje na Zagrebfestu, a pjevala je i u rock-bendu Roko. Svojim talentom i eksplozivnom energijom očarala je Borisa Đurđevića, frontmena Colonije, i ubrzo je postala nova pjevačica popularne grupe zamijenivši dotadašnju, dugogodišnju pjevačicu Indiru Levak. Krenuli su s prvim singlom “Que sera”, potom pjesmom “Maskenbal”, a ubrzo su izbacili i album “Nova era”.

Rodom iz Miljevaca pokraj Drniša, ova svestrana inženjerka elektrotehnike s, kako sama voli istaknuti, najboljim poslom na svijetu, otkrila je kako je od inženjerke elektrotehnike završila kao pjevačica. Progovorila je o tome koliko je Colonia utjecala na njezin život, kako je bilo zamijeniti Indiru i s čime se najteže nosila u tim trenucima, a posebno nas je nasmijala anegdotama koje je doživjela s “Colonia familijom”.



Kakve vas uspomene vežu uz Drniš i rodni kraj i što nikako ne smijemo propustiti kada se onamo zaputimo?

Vežu me najljepše uspomene, a trudim se da iz godine u godinu stvaram nove. Obožavam svoj kraj i te ljude, puno me toga veže, prije svega obitelj, pa se trudim provoditi što više vremena ondje. Nikako ne smijete propustiti otići na Roški slap i na Visovac, to su moja omiljena mjesta.

Inženjerka elektrotehnike pa pjevačica Colonije. Kako je tekao taj neuobičajeni put?









Duga je to priča prepuna neobičnih “slučajnosti”. Došla sam u Zagreb studirati i nije mi bilo ni na kraj pameti da ću se na kraju baviti pjevanjem iako sam završila glazbenu školu u Drnišu i pjevala u raznim zborovima. Prvo se dogodio duet s Lukom Nižetićem, a nakon toga sam imala svoj bend. Dok sam bila u bendu, zajednički znanac me upoznao s Borisom i godinu dana nakon sam dobila poziv u Coloniju, onako iz vedra neba. Naravno, odmah sam pristala i “the rest is history”.

Je li bilo teško uskladiti privatni i poslovni život nakon što ste se odlučili za ozbiljnu glazbenu karijeru?

Uvijek sam u životu znala odvojiti privatno i poslovno i nikad nitko nije mogao utjecati na moje poslovne odluke. Moji partneri uvijek su bili upoznati s tim i nikad nisam bila u vezi u kojoj je moj partner protiv moje karijere.









Kakvi ste kad je riječ o kompromisima?

Ovisi o čemu je riječ. U privatnom životu puno lakše pristajem na kompromise nego u poslu. Imam neku svoju viziju projekata na kojima radim i dosta sam joj vjerna, nikad ne bih radila nešto u čemu bih imala osjećaj da izdajem sebe.

Mediji često pišu o vama ističući vaše tjelesne atribute. Smeta li vam kada ugledate neku naslovnicu, a u prvom planu vašu odjevnu kombinaciju ili dekolte?

Navikla sam se. Na početku sam se uzrujavala jer mi je bilo nevjerojatno da se osoba svodi samo na jednu svoju karakteristiku, i to onu koju nije ničim posebnim zaslužila. Sad mi više ne smeta jer sam shvatila da je to očito ono što ljude najviše zanima u tom formatu, a ostatak sebe i svoje osobnosti trudim se pokazati ljudima preko svojih pjesama i spotova i društvenih mreža.

Što današnja estrada ne trpi?

Koronu. Šalim se, iako nas je jako unazadila. Ne znam što estrada ne trpi, ali meni recimo na estradi smeta jako ustaljena atmosfera bez puno uzbudljivih trenutaka pa se trudim to promijeniti.

Mislite li da je danas teže biti javna osoba nego prije dvadesetak godina?

Mislim da je teže zato što su ljudi prije bili više željni glazbe, danas svaki dan izlazi tko zna koliko novih pjesama koje su dostupne svima i treba se truditi stalno biti zanimljiv da bi opstao. Mislim da su zbog toga prije javne osobe puno dulje trajale. Također, u svakom trenutku te bilo tko može snimiti mobitelom i to može završiti u novinama. Zeznuto skroz.

Kako je Colonia utjecala na vaš život?

Promijenila mi je život iz korijena. U trenutku poziva u Coloniju bila sam na zadnjoj godini faksa, radila sam u jednoj telekomunikacijskoj tvrtki i imala bend s kojim sam nastupala gotovo svaki vikend. Nakon ulaska u Coloniju i završetka studija počela sam se baviti samo pjevanjem i mislim da imam najbolji posao na svijetu.

Postoji li trenutak kada ste shvatili da je Colonia vaš put?

Taj trenutak mi se javlja iznova i iznova nakon svakog koncerta. Kad osjetim ljubav tih ljudi u publici, zahvalna sam Bogu što me poveo tim putem.

Za putovanja s Colonijom vežu vas brojne anegdote. Koje se posebno sjećate?

Svako putovanje s mojom “Colonia familijom” prepuno je anegdota, teško je izdvojiti samo jednu. Toliko smo se povezali u ovih nekoliko godina da svi jedva čekamo koncerte, cure i ja u šali kažemo da idemo na novi maturalac svaki vikend. Prošlog vikenda na koncertu u Sloveniji na binu nam je doletjela cipela popraćena srcem od čovjeka koji se nalazio na tuđim ramenima u prvom redu, a u povratku su nas jedva pustili natrag u Hrvatsku. To je samo zadnji koncert, onda vam je sve jasno.

Je li vam se na pozornici ikad dogodilo nešto zbog čega bi se pojavio onaj osjećaj “zemljo, otvori se”?

Prvo što mi pada na pamet je koncert u Zadru neposredno prije korone. U trenutku kad sam se popela na binu, toliko me ponijela atmosfera da sam naglo podigla ruku u kojoj mi je bio mikrofon i udarila se svom snagom u bradu, toliko da mi je potekla krv, a uspjela sam i zub okrhnuti. Zamislite kad vam se to dogodi odmah na početku koncerta koji traje dva sata! Srećom, u naletu adrenalina ne osjećate nikakav bol, tek nakon što je završio koncert, shvatila sam koliko sam se jako udarila.

Što biste u dosadašnjoj glazbenoj karijeri istaknuli kao najposebniji ili najdraži trenutak?

Ulazak u Coloniju i prvi koncert pred 8000 ljudi definitivno je jedan od najposebnijih trenutaka, ali kao što sam već rekla, svako novo putovanje prepuno je tih nekih malih stvari koje su svaka za sebe najposebniji trenuci. Također, svaka nova pjesma i svako novo snimanje spota priča je za sebe, trudim se uživati u cijelom procesu jer radim najbolji posao na svijetu i zahvalna sam na svakom trenutku.

Mnogi vas i danas uspoređuju s bivšom pjevačicom Colonije, Indirom. Je li je bilo teško zamijeniti i pjevati pjesme koje je ona pjevala? Jeste li od nje dobili možda riječi podrške ili pokoji savjet?

Od početka govorim kako smo Indira i ja dvije potpuno različite osobe, svaka od nas tim pjesmama donosi nešto svoje. Nije mi bilo teško jer sam to odmah tako prihvatila, a publika na koncertima mi je dokazala da to radim dobro. Jedina stvar s kojom mi se bilo teško nositi na početku bili su negativni komentari na društvenim mrežama, ali mislim da nema javne osobe koja to nije doživjela. S Indirom sam se dotakla i te teme, razmijenile smo iskustva s koncerata i jedna drugoj pružile podršku.

Da niste u Coloniji, danas biste radili…

Kako sam inženjerka elektrotehnike, najvjerojatnije bih radila u struci. To mi se iz ove pozicije sad čini pomalo dosadno, mislim da ću se ipak držati pjevanja.

Imate li neku neispunjenu želju?

Nemam jer se trudim da sve što baš jako želim i ostvarim.

Zadnji singl smo izbacili u studenome prošle godine, Boris je trebao malo vremena da mu se “dogodi” neka nova stvar. Jako je posvećen radu na novom albumu i ni jedno ni drugo ne želimo izbaciti nešto čisto da bismo izbacili, želimo da to bude dobro. Fanovi su nam malo nestrpljivi, ali zato im sada spremamo nešto fenomenalno! Pjesma “Ruši se klub” je izašla u petak i jedva čekam da je čujete!

Sigurno imate ljeto puno poslovnih planova, ali bi trebalo biti i vremena za opuštanje. Kako planirate provesti ljeto?

Imamo koncerte gotovo svaki vikend i to po Hrvatskoj, Slovačkoj, Sloveniji… Neću imati puno vremena za odmaranje, ali toliko uživam sa svojim curama i Borisom na koncertima da nam je svako novo putovanje kao ekskurzija. Uskoro nam izlazi i novi singl, a ja se nadam da ću u međuvremenu uloviti barem tjedan dana negdje na obali.