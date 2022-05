INCIDENT NA SUDU! Upala na suđenje Deppa i Heard s bebom u rukama i tvrdila da je glumčeva!

Na suđenju Johnnyja Deppa za klevetu protiv njegove bivše supruge Amber Heard dogodio se bizaran incident kada se niotkuda pojavila žena s bebom u rukama. Žena je podigla bebu u zrak i vikala: “Ova beba je tvoja!”, aludirajući na glumca. Ispad neidentificirane žene dogodio se tijekom pauze nakon što je sutkinja Penney Azcarate napustila sudnicu.

“Johnny, volim te! Naše duše su povezane”, uzviknula je žena dok je ustajala s bebom, a Depp je ostao potpuno sabran. Okrenuo se prema ženi, nasmiješio se i maknuo. U tom trenutku žena je podigla bebu i tvrdila da je Depp njen otac.

That woman with the baby in court tried to “Billie Jean ” Johnny LoL 😁😄 https://t.co/0KY9UuN8i2





— SHELLY SUZETTE SWEDBERG (@ShellySuzette) May 24, 2022