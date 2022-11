‘ILI JE ZAO I POKVAREN, ILI U SFERI MEDICINE!’ Pađen brutalno spustio Štuliću: ‘Hoće medijsku pozornost, ponaša se kao histerična starleta’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Nije puno prošlo od Štulićeve objave u kojoj je izvrijeđao bivšeg kolegu iz benda Juricu Pađena, ali i cijelu ideju Muzeja Novog vala, no već je dobio odgovor. Pađen je u kratkoj izjavi za Dnevnik.hr puno toga rekao i razjasnio cijelu situaciju.

“Prvo, čovjek je izgubljen u vremenu i prostoru. Ili je jako zao i pokvaren, ili je to već u sferi medicine. Kakvu ja korist imam od toga da dajem nešto njegovo za muzej? Što ja imam od toga, osim što sam želio pomoći onima koji su htjeli to uspostaviti. Kada sam bio na razgovoru s njima, rekao sam da imam neke stvari, ali da im to ne mogu dati dok s njim (Štulićem) ne obavim razgovor”, pojasnio je Pađen.

Štulić je, kako kaže Pađen, dao dopuštenje za izlaganje, a sada optužuje za “zloćudnu zloupotrebu”.





“Rekao je da nema ništa protiv, ali i da on nema veze s tim. Nema nikakvih tenisica koje je on izmislio. Ali, pravo je pitanje kakvu ja korist imam od toga jer sam dao njegove stvari koje mi hrđaju u podrumu trideset godina. Ili mu fali klikova na YouTube kanalu, na novim uradcima koje je stavio, pa se ponaša kao histerična izbezumljena starleta da pošto poto dobije medijsku pozornost”

View this post on Instagram A post shared by Jurica Pađen & Aerodrom (@juricapadjenaerodrom)



Odogovor je ovo Jurice Pađena, koji je tri godine svirao sa Štulićem u “Azri“, na jučerašnju objavu u kojoj je bivši pjevač popularnog benda napao sve što ima veze s novootvorenim muzejom. U njoj je bivšeg kolegu napao za laganje, a Muzej Novog vala nazvao “smetlištem povijesti i odlagalište otpada”. Ovo je njegova objava u cjelosti:

“Povodom otvaranja ‘Muzeja Novog vala’ primoran sam objasniti da izloženi ručnik i tenisice nisu moje već Pađenove pošto idu uz njegove zebraste špilhoznice u kojima je svirao na ‘Zadovoljštini’. Moje su tri pedale koje su mi kod njega ostale i za koje nije imao odobrenje da ih daje kao što kaže, jer po običaju izvrće i laže. A što se bunta tiče, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba je zadnja osoba da se u taj pojam ugrađuje, koliko je uostalom nakaradna i sama pomisao da Muzej (po sebi smetlište povijesti i odlagalište otpada) otvoren i odobren uz pomoć ustanovljenih krvopijskih strukovnih i inih udruženja – na otporu počiva. A za moj dijelak u tome, izjavljujem da je to zloćudna zloupotreba moga lika i stiha iz najnižih pobuda, i da mi se kao strancu koji nema ništa s vama, skinete s nježnika.”