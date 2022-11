HTIO JU JE PRVO ODVESTI NA SLADOLED: Grašo progovorio o Hani, jednu želju već su im uništili!

Jedan od najpopularnijih pjevača regije, 46-godišnji Petar Grašo, još od rođenja kćeri Albe radi punom parom, zbog čega se već nekoliko puta našao na meti kritičara, koji smatraju da premalo vremena provodi sa suprugom i kćeri, iako je i sam pjevač više puta isticao da mu je žao što ne provodi više vremena s obitelji.

Uoči njegovog koncerta u Beogradu Grašo je dao nekoliko intervjua za tamošnje medije, pa tako nije mogao izbjeći pitanja o supruzi, kćeri i poznatom puncu, Tončiju Huljiću. Neočekivano, progovorio je o Haninim i svojim počecima i danu vjenčanja, koje nije išlo u potpunosti po planovima.

Neispunjena želja, osiguranje, paparazzi

Pjevač je progovorio o romantičnoj želji koju je imao, no sve su pokvarili novinari. Kako je ustvrdio, ni Hana ni on nisu očekivali da će njihovo vjenčanje u maloj crkvici pobuditi toliki interes javnosti. Jedna poznata novinarka tada mu je rekla da su Hana i on vratili paparazze u Hrvatsku.





Naime, ideja para je bila otići na romantičnu šetnju i sladoled do crkve, no na kraju je moralo djelovati osiguranje.

“Hana i ja smo imali romantičnu ideju da prošetamo po gradu od naše kuće do te male crkve, jer u veljači nema ljudi. Htjeli smo kupiti sladoled i pješke otići na vjenčanje.” To je bilo neizvedivo s obzirom na veliki interes javnosti koja je jedva dočekala taj dan. “Bili smo iznenađeni što nas novinari čekaju ispred kuće, a jedna poznata novinarka je rekla da smo Hana i ja vratili paparazze u Hrvatsku”, pričao je ne skrivajući čuđenje, ali i razočaranje što je moralo reagirati osiguranje, koje ih je u crnim kombijima dovezlo do crkve.

Potom je progovorio o samom vjenčanju i otkrio da na slavlju nije bio tradicionalnih rituala, a najbitnije je bilo družiti se i proslaviti s najbližim prijateljima.

“Vjenčanje je bilo druženje s prijateljima, jedna zabava bez tradicionalnih rituala. Imali smo i običnu tortu koju je napravio moj vjenčani kum. To je moja filozofija života. Ja mogu sebi priuštiti tortu od 20 metara i poruka bi bila da mi imamo najveću tortu, ali mi smo željeli da imamo najukusniju. Takav i život treba da bude, izvana skroman, a iznutra prepun različitih dobrih ukusa.”