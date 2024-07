Hrvatska ima novog glumca u filmovima za odrasle: Marija Zadravec otkrila koliki mu je potencijal

Autor: T.Š.

Hrvatska zvijezda s inozemnom karijerom u filmovima za odrasle i DJ-ica, Marija Zadravec, umjetničkog imena Sweet Mery, upustila se u novi projekt – otkrivanje novih talenata kojima pomaže ući u svijet pornoindustrije. Kako bi odlučila kome će i kako pomoći, potrebno je proći i casting, a isti je prošao 21-godišnji Dominik.

“Ovaj mladi talent od 21 godine nosi sa sobom veliki potencijal da postane zvijezda na svjetskoj razini”, poručila je poznata Međimurka, koja je postala mentorica mladom glumcu na početku njegove karijere. Vjeruje da Dominika čeka svjetska karijera.

Sweet Mery je otkrila kako su prošli kroz casting, kojega se može vidjeti na OnlyFans platformi, a kaže, uskoro će se pojaviti i na najpoznatijim programima. Ističe kako je Dominik pokazao iznimne vještine i entuzijazam te kako je ponosna što može podržati novog hrvatskog glumca u filmovima za odrasle.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Marija Zadravec – SWEET MERY (@marija.zadravec.21)









“Ne prekriva lice kao drugi”

*Na koji način ste uveli Dominika u Vaš poslovni svijet, koje savjete ste mu dali?

“Dominik se javio meni i izrazio želju da uđe u pornoindustriju. Iako dobivam dnevno po 50 poruka od pratitelja u stilu “uvedi mene” “i ja bi htio snimat” i svakojakih upita, kod njega me privuklo kad sam pogledala njegov profil na Twiteru(današnji X) i vidjela da zaista snima i to javno dijeli bez da prekriva lice, kao što to mnogi rade. Savjetovala sam ga kako se ponašat pred kamerom, kome se obratit za ulazak u najbolje svjetske produkcije, bilo je tu puno razgovora i savjeta.”

*Jeste li sami nešto već snimali, kakva su iskustva s Dominikom?









“Da, nakon razgovora i savjeta, rekla sam mu da isprobamo neke od njegovih demonstracija ispred mog kamermana, da vidimo kako se ponaša ispred kamere, da nema treme, srama, neugodnosti. No, nakon što je počeo s demonstracijom, kad sam vidjela njegov potencijal, nisam mogla odoljeti, a da ne probam pa smo tako snimili i film. I to je super jer zapravo spojili smo u film sve od njegovog dolaska, razgovora… komplet casting, imamo film koji je zapravo neplanirani te je onako kako je i bilo. Film je na OnlyFans platformi i do sad jedan od najpopularnijih.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Marija Zadravec – SWEET MERY (@marija.zadravec.21)

*Rekli ste da u njemu leži veliki potencijal, za gledateljice i gledatelje, koliko je to centimetara potencijala, ako se može znati?

Uhhh da, sigurno više od 23 centimetara, iako sam europska prvakinja i s dosta drugih nagrada, iznenađena sam. A potencijal sigurno da ima, Dominik ima tek 21 godinu, alata za rad ima odličnog, osim toga opušten je i bez treme, baš takve traže sve produkcije. Svi koji žele vidjet u stvarnosti kako je na castingu slobodno mogu pogledat na OnlyFans platformi.