HRT-ovku kolega čekao cijelo desetljeće: ‘Počeli smo se dopisivati nakon večernje šihte’

Autor: T.Š.

HRT-ova dugogodišnja novinarka, voditeljica i urednica, 42.-godišnja Maja Njirjak ima, ne samo zanimljivu novinarsku karijeru, već i romantičnu ljubavnu priču, koja je započela prije osam godina, a njen devet godina stariji partner i kolega- HTV-ovac Damir Smrtić, čekao ju je puno desetljeće.

Poznata novinarka se prije televizije bavila plesom u ZKM-u, a prije 17 godina stigla je na HRT kao studentica novinarstva. Karijeru je započela kao dio ”Stankovićeve scenografije”, gdje je s još desetak kolega pratila u studiju intervjue urednika i voditelja HRT-a Nedjeljom u 2.

“Da, karijera je igrom slučaja počela kao “dio scenografije”, kako su nas voljeli zvati, iako to nije istina jer smo pola emisije mi studenti postavljali pitanja, jasno – koja smo s Acom prolazili prije svake emisije i ništa nije bilo slučajno. Tada sam upoznala osjećaj live-snimanja, divnu ekipu HTV-a i zaljubila se na prvi pogled”, komentirala je ranije u razgovoru za 7dnevno dodavši kako se u to vrijeme tražilo mlade ljude, honorarce na HRT-u, pa ih je nekolicina ostala.

Zaiskrilo u Rovinju

Joška Martinovića i Sinišu Svilana doživljava kao svoje prve mentore, a opisala je kako ih je doživjela te kakve je korisne savjete dobila. “Svilan je bio mag, njega i Joška Martinovića, a obojica su preminula, doživljavam kao svoje prve mentore. Joško je bio čarobnjak riječi i nije mi nikada pametovao, ali sam gledala kako moj tekst čini još boljim. Od njega sam naučila da ne bježim od igre riječima, i ja jesam takva, ne držim se slijepo klasične forme, a Svilan je znao reći – ne moraš tražiti priču, priča je u tvojoj ulici, u svakoj zgradi. I to je čista istina. Svi mi smo priča za sebe i zato stalno gledam oko sebe. Zbog Svilanovih riječi sam zapazila “Zlatnog čovjeka”, kip mimičara koji je stajao na Trgu sa suncokretom. Prišla sam mu i pitala bi li mi ispričao zašto radi to što radi – na kraju sam otkrila da je beskućnik, živio je u hostelu u Petrinjskoj, istjeran je iz stana i bio je u sudskom procesu koji je trajao godinama. Tako sam počela raditi i za “Proces”, emisiju koju su uređivali Gordana Škaljac Narančić i Jagoda i Joško, a vodio je Milan Majerović Stilinović”, pojasnila je novinarka.

“Nakon prvih osam godina TV-novinarstva i rada mahom u mozaičnom programu, na poziv urednice Zrinke Turalije Kurtak prešla sam u Informativni program i redakciju Vijesti iz kulture. To je bila neka nova stranica mog života. Uz to sam i rodila kćer, te po povratku vrlo brzo ušla u taj brzi ritam rada”, pojasnila je Njirjak.

Ljubavna priča sa Damirom Smrtićem započela tijekom Weekend Media Festivala u Rovinju 2016. godine, a za prvo javno pojavljivanje u javnosti odabrali su kino izlazak na premijeru filma Woodyja Allena gdje su zagrljeni pozirali zajedno. Kada je Maja slavila 35. rođendan, dalo se naslutiti da se među njima rodila prava ljubav. Naime, na pitanje što je od dečka dobila na dar, našalila se: “Damir mi je poklonio sebe, što mi je sasvim dovoljno”, pisao je Story.

“Nisam to shvatila kao pokušaj da me ‘ulovi'”

U lipnju 2017. godine u razgovoru za Gloriju otkrili su da planiraju zajednički život, a tada je Damir otkrio i kako je Maju čekao cijelo jedno desetljeće.









“Jednom me pozvao na neki domjenak, ali kako smo u to vrijeme bili prijatelji, nisam to shvatila kao pokušaj da me ‘ulovi’. Upoznali smo se prije više od deset godina dok sam ja radila Dobro jutro Hrvatska i Boje turizma, a on je radio u Dopisništvu Čakovec i Varaždin. Jedno vrijeme se nismo ni čuli ni vidjeli jer je on postao dopisnik iz Ljubljane, a ja sam se udala i rodila”, rekla je Maja koju je desetljeće kasnije posao ponovno spojio s Damirom.

“Zbilja ne znam kako sam ‘kliknula’ na njega. Počeli smo se dopisivati nakon večernje šihte, popili nekoliko kava, a u Rovinju sam shvatila da ga gledam zaljubljeno, a ne kao prijatelja”, ispričala je novinarka, kojoj je tadašnja sedmogodišnja kćer Tia iz prvog braka bila prioritet, a posebno je bila sretna što se su se Tia i Damir odlično složili.

Njihovu ljubavnu idilu nakratko je prekinuo događaj iz svibnja 2021. godine kada je Maja završila na hitnom prijemu s tlakom od 245/140 mmHg. Tada joj je dijagnosticirana hipertenzija, koju danas drži pod kontrolom terapijom.

“Uvjerena sam da sam ja slušala svoje tijelo i uočavala neke promjene, no nikako nisu djelovali alarmantno. Signal koji sam prvo uočila bila je iznenadna eksplozivnost. Općenito sam poznata po tome da imam dobru samokontrolu, čak ni u uvjetima visokog stresa nisam bila eksplozivna, ali tih nekoliko tjedana osjećala sam se kao da kipim u sebi. Također, poznanici su me pitali jesam li se udebljala, no vaga je pokazivala isto… Bolji opis možda bi bio nabrekla, u meni se nakupljala voda. Ali, istina, u vrijeme covida skupila su se 3-4 kilograma, ali to bih prije pripisala manjku uobičajenih aktivnosti, a ne tlaku. I općenito sam osjećala uznemirenost. Svako jutro strahovala sam od potresa ili neke nove epidemije… osjećala sam veliku brigu za kćer, mamu, najbliže… Osim toga, spavanje je bilo uredno, probava uredna… ništa alarmantno. Tako da je jako teško prepoznati visoki tlak i osim mjerenja nema nekog jasnog signala. Samo ta neka napetost između srca, žila i mozga koju je teško prepoznati ako dobro ne slušaš. Konkretnije, u to vrijeme zapravo se nije dogodilo ništa epohalno. I u tome je problem. Dogodilo se ranije”, opisala je Maja, koja je provela deset dana u bolnici.