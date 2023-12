HRT-ova voditeljica u cik zore sređena od glave do pete: ‘Možeš na izložbu, ti ženo boginjo’

Autor: Barbara Grgić

HRT-ova Maja Ciglenečki već niz godina ustaje u pola noći, dolazi u studio, šminka se i sprema kako bi na malim ekranima u rano jutro u emisiji “Dobro jutro, Hrvatska” izgledala dotjerano, svježe i spremno za nove priloge. To je dokazala i u novom videu koji je danas osvanuo na Tik Tok stranici emisije.

“Dobro jutro, urednice”, rekla je Maja svojoj šefici samo nekoliko minuta prije početka jedne od najgledanijih emisija na državnoj televiziji. “Dobro jutro! Baš ste nam danas zgodni”, uputila joj je komplimente urednica. Kako i ne bi kada Maja u cik zore izgleda besprijekorno, a slažu se i gledatelji: “Možeš na izložbu, ti ženo boginjo”, samo je jedan u nizu komentara.

Ništa prije kave

“Jel‘ Mirko donio kavu? Jel‘ ima kave?” – pita, naime, Maja. “Ima kave!”, odvratila joj je. “Okej, onda idemo na radno mjesto”, rekla je Ciglenečki koja nikada nije skrivala da joj za radni elan treba jako, jako, jako puno kave. “Spavam u prosjeku 5 sati dnevno kad radim. Ne uspijem se naspavati… nikada! Djelujem odmorno zato što se našminkam. Šminka čini čuda i tri do četiri do pet kava dnevno!”, priznala je svojevremeno simpatična voditeljica.

Inače, atraktivna voditeljica je ujedno i majka dvojice sinova: Luke i Leona te je udana za informatičkog stručnjaka Bojana Ciglenečkog. U jednom je intervjuu za Slobodnu Dalmaciju priznala da su se sinovi navikli gledati mamu na velikom ekranu. “Sinovi me na televiziji uvijek isto doživljavaju, bio to Eurosong, moja emisija “Dobro jutro, Hrvatska” ili nešto treće”, nastavlja.









“Fora im je vidjeti mamu na ekranu, no to ne drži dugo njihovu pozornost, brzo nastave s igrom!”, smije se Ciglenečki, koja je zajedno sa Stjepanom Lachom nastupila u emisiji “Zvijezde pjevaju” te došla na korak do polufinala.