HRT-ova komentatorica doživjela veliku traumu: ‘Nakon toga pala sam u duboku depresiju’

Autor: T.Š.

U utorak je HRT dobio pojačanje u studijskoj emisiji HRT-a povodom Europskog nogometnog prvenstva, što je izazvalo neviđenu pažnju gledatelja. Naime, na mjesto Joška Jeličića došla je stručnjakinja Tihana Nemčić Bojić, čija je stručna analiza izazvala velik interes gledatelja.

Tihana Nemčić Bojić je 36-godišnja doktorica nogometa i profesorica na Kineziološkom fakultetu. a sada je i prvi ženski nogometni trener koji se pojavio kao stručni komentator u studijskoj emisiji HRT-a povodom jednog velikog nogometnog natjecanja – Europskog nogometnog prvenstva. Debi je imala komentirajući utakmicu osmine finala između Nizozemske i Rumunjske.

Ova Hrvatica je od malih nogu u nogometu. Kao djevojčica u rodnim Križevcima igrala je nogomet s dečkima. Bila je izbornica hrvatskih ženskih nogometnih reprezentacija do 15 i 17 godina, instruktorica za ženski nogomet središta Zagreb, a od ove godine je izbornica hrvatske ženske futsal reprezentacije.

“Jedina djevojčica među dječacima”

Bila je jedna od rijetkih naših igračica koja je igrala u prvoj talijanskoj ženskoj futsal ligi. Igrala je za Futsal Braganze, Futsal feminilne Cagliari. Nakon igračke karijere, a igrala je veliki i mali nogomet, odnosno futsal, posvetila se treniraju.

Kao trenerica radila je u Agramu, Rijeci, Plamen-Križevcima, Vrbovcu, Križevcima, Viktoriji iz Vojakovaca, Gorici, Futsal Braganze, A.S.D. Braganze calcio11, a bila je i pomoćna trenerica Danijelu Pranjiću u NK Trnje.

Manje je poznato kako je napisala knjigu “Joker“, koja govori o futsalu. “Nikad neću zaboraviti trenutak kad sam stala na tu plavu gumenu podlogu. Bila je 2009. godina, a ja sam u 21. prvi put čula za futsal. ‘Što je to futsal?’ pitala sam se. No kada sam tada, za svoj fakultet, odigrala prvu službenu futsal-utakmicu na zagrebačkom terenu Megaton, vratile su mi se misli iz mojih Križevaca otprije deset godina. U nogometnu loptu zaljubila sam se upravo na terenu za mali nogomet u svom gradu. Imala sam 12 godina kad sam, gledajući svoje muške prijatelje, spoznala da najvjerniji prijatelj ne mora biti čovjek. To može biti stara poderana nogometna lopta koja ima neprocjenjivu moć. Moć da stvara prijateljstva koja, nakon što su jednom sklopljena, nikad ne budu zaboravljena. Bila sam zaljubljena u jednog dečka koji je slovio za najboljeg igrača Križevaca u pionirskom uzrastu. Počela sam dolaziti na treninge i brzo sam počela igrati, uz posebnu dozvolu, za pionire. Jedina djevojčica među dječacima. Potom me je jedan trener uputio u Zagreb, gdje sam se upisala u ženski nogometni klub”, rekla je Tihana, piše Večernji.

U knjizi “Joker” Tihana piše o svim sezonama ženskog futsala, počevši od sezone 2009./2010., pa sve do ovogodišnje. “Nakon što sam teško ozlijedila koljeno i postala svjesna da nikad više neću moći trčati ili igrati futsal, pala sam u duboku depresiju. Za mene je to bila velika trauma i u razdoblju plakanja i oporavka počela sam sanjati sve događaje koje sam doživjela igrajući futsal. Onda sam to počela zapisivati i u jednom sam trenutku pomislila ‘pa ovo bi mogla biti knjiga’. Tako je i bilo. Da napišem knjigu, trebala su mi tri mjeseca i nadam se da će svatko tko voli futsal u njoj pronaći nešto za sebe”, zaključila je Tihana.

Osim toga, Tihana je bila je finalistica Miss sporta 2008. godine, kao i dio kampanje Hrvatskog nogometnog saveza “Ženama je mjesto u nogometu”.