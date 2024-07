HRT-ova ekipa otišla u Napulj, reporter Šime Kovačević: ‘Iznenadila nas je cijena pizze’

Autor: T.Š.

Popularni reporter HRT-a Šime Kovačević, poznato lice emisije ”Dobro jutro, Hrvatska” nedavno je s kolegama iz splitske redakcije s HRT-a otišao u Italiju. Društvo su mu pravili šef dopisništva Dominik Strize, kolegica Mirta Šurjak, montažerke Sandra Vrdoljak i Maruška Alduk, kao i Alida Bašić koja radi u arhivi.

Njihova talijanska avantura, osim Sorrenta, Pompeja, Vezuva i Caprija, uključivala je posjet Napulju i naravno, nezaobilazno kušanje pizze i to u jednoj od najstarijih napuljskih pizzerija.

Otkrio je kako je splitsku ekipu poprilično iznenadila cijena pizze, koju je usporedio s cijenama u Splitu. Otkrio je i koliko su morali odvojiti za aperol spritz, a kako je zaključio da su cannoli najbolji kolač na svijetu, preporučio ih je po cijeno od tri do devet eura.

“Iznenađujuće je da je pizza jeftinija nego u Splitu, prosječno dođe od pet do 15 eura. A nakon pizze najbolje legne Aperol spritz, alkoholni osvježavajući koktel koji smo otkrili u Napulju; cijena mu je od 10 do 24 eura. Za nešto slatko, preporučio bih meni najbolji kolač na svijetu – cannoli, koji dođe od tri do devet eura”, otkrio je Kovačević u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.

HRT-ov reporet otkrio je još jednu anegdotu s putovanja. Naime, rekao je kako su brojni Talijani prepoznali ekipu iz Hrvatske, a posebno njegovu atraktivnu kolegicu Mirtu Šurjak.









“Kako smo otišli tamo upravo na početku Eura, bili smo atrakcija jer dolazimo iz Hrvatske, a posebno Mirta Šurjak, budući da je ona od svih nas najzaluđenija nogometom, pa zna talijanske nogometaše i desetljećima unatrag!” otkrio je Kovačević kroz smijeh.