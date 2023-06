Hrga u ljetnom izdanju: Umjesto ozbiljnog statusa pokazala ‘bauštela’ ten

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Urednica, voditeljica, ratna reporterka i bivša savjetnica predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, Mirjana Hrga, danas vlasnica konobe Mare u Osoru, često svojim statusima potiče rasprave o ozbiljnim temama i problemima u zemlji. No, da se i ona voli opustiti od ozbiljnih tema i uživati s obitelji i prijateljima, pokazala je posljednjim objavama te otkrila zanimljiv ”bauštela” ten.

“Ča nam je lipo…malo ovdje, malo ondje”, napisala je Hrga uz fotografije na kojima je pokazala kako uživa s prijateljima u bajkovitom okruženju Osora na Malom Lošinju, bez previše šminke, tek crvenim ružem na usnicama, u laganoj, kratkoj odjeći koja otkriva njene noge.

Na jednoj fotografiji Hrga je pozirala tako što je ruku naslonila na nogu i time otkrila vidljivu razliku u tenu između svjetlijih nogu i tamnijih ruku, što i ne čudi, jer je donedavno bila itekako zaposlena pa zasigurno nije imala previše vremena za sunčanje i prikupljanje ujednačenog tena.





Podsjetimo, uoči početka očekivane rekordne turističke sezone, Hrga je imala pune ruke posla oko svoje konobe Mare.

”To su paklene muke. Ne spavam već noćima, premda problem neće biti moj, nego od ljudi koji to vode i rade, izuzetno je teško i sve je teže i čini mi se nekako, baš sam razmišljala, kada sam se išla naći s vama da ćete mi sigurno postaviti to pitanje i što da ja kažem o tome. Mislim da restoranski svijet ulazi o pakleno ozbiljnu krizu, jer ova apartmanizacija nije dobra. Ljudima se više ne isplati imati restoran kad će jednostavnije i brže zaraditi, ako iznajme garažu. Koja budala bi se onda mučila s restoranom”, rekla je u razgovoru za Zagreb.info i progovorila o problemu radne snage.

”Izuzetan problem imam s radnom snagom. Imam sreću da mi je kuhar jedan mladi dečko, kako ja kažem za Nikolu sa ”starom dušom”, on je iz Zagreba došao na otok i odlučio živjeti na otoku. Izvanredan dečko, zaljubljen je u kuhinju i milina ga je gledati. Imam sreću da imam svoje osoblje što se tiče konobara i konobarica i to su Hrvati. Većina moje radne snage, na moju ogromnu sreću su s Bliskog istoka, zaljubljena sam u mentalitet tih ljudi, to kako im se oči smiju, kako su ljubazni, kako su dragi, tako da veći dio pomoćnog osoblja dolazi iz Dubaija”, ispričala je Hrga.