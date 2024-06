Hrepa o povratku popularne grupe: ‘Nastavak Daleke obale bez mene i Bana je upitan moralni čin’

Autor: T.Š.

Vijest kako se popularna grupa Daleka obala ipak vraća na scenu, kao i da će novi pjevač biti Dean Dvornik, brat pokojnog Dine, razveselila je njihovu publiku, ali ne i sve povezane s grupom. Naime, nakon vijest se oglasio basist i suosnivač grupe Boris Hrepić Hrepa.

On je podijelio prilog koji govori o novitetima vezanim uz Daleku obalu ustvrdivši kako nastavak rada grupe “bez ijednog izvornog člana” smatra ”totalnim urušavanjem jedne institucije” i “upitnim moralnim činom”, a dotaknuo se i potrebnog blagoslova Bana.

“Prilog je o kao nastavku rada Daleke obale s novim pjevačem, što je bez ijednog izvornog člana, tj. Marijana Bana i mene, i te kako upitan moralan čin i totalno urušavanje jedne institucije. Ova zadnja Daleka obala koja se raspala krajem prošle godine je bio škakljiv potez, ali je uspio prvenstveno zbog toga sto smo bili trojica od prije i što je uz blagoslov Bana, Jakša s bojom glasa, profesionalizmom i frontmenskom energijom odlično preuzeo pjevačko mjesto u bendu”, obrazložio je Hrepa.

Dobro jutro. Na jednoj od nacionalnih televizija pojavio se prilog pod nazivom “Dean Dvornik novi je pjevač Daleke… Objavljuje Boris Hrepić Hrepa u Subota, 29. lipnja 2024.

“To je čista neistina”

“Upitan je i daljnji prepoznatljivi autorski pečat, prvo bez Bana, a i mene kao drugog autora Daleke obale”, objasnio je i dodao kako se u prilogu više puta spominje njegovo ime te implicira kako je “pozvan u bend, ali je nakon razmišljanja i konzultacija s nekim to odbio”.









“To je čista neistina. Dean me nazvao s upitom hoću li otići na jednu svirku s njim i drugom dvojicom, bez ikakvog spominjanja pod kojim bi se imenom išlo, i ja sam tu ponudu isti tren odbio bez sekunde razmišljanja jer s određenom osobom u životu ne želim više imati ikakva posla. Razgovor je trajao dvije minute”, poručio je glazbenik.

“Na početku spomenutog TV priloga Dean i njih dvojica na čisti playback izvode pjesmu The Obale i u snimci se čuje moja aranžirana i odsvirana gitara. Toliko o njihovom ‘prašenju’ što se spominje na početku priloga. Ne volim ovakve statuse i puno mi je draže pisati o kreativnim aktivnostima ali šutjeti o ovome ne mogu. Odoh tu u kampu u Crikvenici s 37 kreativne djece na doručak”, poručio je za kraj.

Podsjetimo, u prosincu prošle godine grupa je objavila da prestaje sa zajedničkim djelovanjem, no sada se pojavila vijest kako grupa ipak nastavlja s radom. Tim povodom Zoran Ukić, Jadran Vušković i Dean Dvornik govorili su u emisiji In magazin o planovima grupe, a po prilogu se činilo da imaju i blagoslov Bana.

Naime, kako je vokal Marijana Bana obilježio popularnu grupu, postavilo se pitanje je li on komentirao novu postavu. ”On je u kontaktu s Banom, ja sam ga vidio zadnji put ima dvije godine. Vidi, Bane je moj prijatelj i ja poštujem njegove odluke i on ne želi nikakav publicitet i ne pada mi napamet pričat nešto u njegovo ime”, rekli su Dean i Zoran. ”Bio sam prije koji dan do njega i mi uopće nismo spomenuli glazbu, tri sat smo sjedili i pričali o svemu ali glazbu spomenuli nismo”, rekao je Jadran.