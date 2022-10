‘HOĆEŠ GA POVALIT?’ Fanove Jacquesa Houdeka ‘izula iz cipela’, žestoko stali u obranu pjevača!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Prije dva dana Jacques Houdek najavio je novi singl, koji je jučer pušten u radijski eter. Riječ je o pjesmi “Lavina” s albuma s albuma “Glavom i bradom” iz 2020. godine. Njegovi fanovi s oduševljenjem su dočekali ovu vijest, a zbog jednog komentara stali su u žestoku obranu pjevača.

“Smršaj čovječe, volimo te slušati!“, napisala mu je jedna pratiteljica, a pjevač je odmah reagirao: “Evo odmah” poručio joj je i prikupio nekoliko stotina ‘lajkova’.

“Brinite svoju brigu”

No, ne samo da su Jacquesovi fanovi lajkali njegov odgovor, već su žestoko stali u njegovu obranu i poručili da treba ostati svoj, dok su komentar pratiteljice ocijenili potpuno neprimjerenim i nepotrebnim.





“Ako smrša, bit će ga bolje slušat???”, “Šta je pjesnik htio reći?”, “Kakve veze ima mršavljenje s ičim vezano za tekst gore?”, “Kakve veze ima mršavljenje sa najboljim glasom u RH ??Baš bezveze! Svašta si dozvoljavate. Možda bi mogli malo stati pred špigl pa sebe pogledati”, “Uvijek se pitam sa kojim pravom ljudi dijele ovako intimne savjete. Niti znate koji je uzrok stanja niti razumijete što svojim “savjetom” činite. Brinite svoju brigu, a očito da imate dovoljno razloga za raditi na sebi”, “A zašto bi? Hoćeš ga povalit? Nećes! Bitna je pjesma i glas, najgluplji komentar ikada!!”, “Ti si jedina kojoj su oči slušni organi!! Koma!!! Meni je Žak baš simpa i presladak baš takav kakav je!! Ima glaščinu da se smrzneš dok zapjeva, obožavam ga imao on 50 ili 150 kila, apsolutno mi je svejedno!! Nauči se ne ulaziti u nečije privatne, intimne stvari koje te se ne tiču niti ih razumiješ”, samo su neki od desetina sličnih komentara, među kojima su se našli i brojni komentari u kojima su fanovi pjevaču uputili brojne komplimente.

“Ja te volim baš takvoga kakav jesi! Predivan glas, pametnica, dušica od glave do pete, čovjeku se u očima vidi sve!!!! I kaj koga više briga koliko tko ima kila? Jel tak? Meni si ti kao predivan plišani medo, i baš bi te zagrlila jer ostavljaš dojam čovjeka koji ima ogromno ,i prvi puta ako te sretnem negdje, ako skočim na tebe gospon Jacques….nemoj mi zamjerit, ali biti će to zbog dragosti . Nadam se da te neću srušiti”, “Super izgledaš, a još bolje pjevaš”, “Budi svoj”, “Diko naša lipa”, “Aura je važnija od kila”, pišu fanovi.

“Uvijek razmišljam kakve su stolice, hoću li nešto slomiti”

Pjevač se dugo godina bori s viškom kilograma, a sa prvim predrasudama počeo se suočavati već na samom početku karijere kada je potpisao svoj prvi ugovor s diskografskom kućom i kako su neki od komentara bili kako će morat skinuti kilograme. –

“Mnoge obrve su bile podignute i bilo je komentara super, bilo bi dobro da ga se potpiše, ali treba prvo skinuti kile i onda je Đorđe Novković rekao – a zašto bi onda to trebao, on je meni baš super ovakav kakav je, baš je poseban”, prisjetio se Jacques u razgovoru za In Magazin prije dvije godine.

Priznao je tada da nije lako živjeti s viškom kilograma jer zbog svoje težine uvijek mora razmišljati o nekim stvarima o kojima drugi ljudi uopće ne vode računa.









“Ja uvijek razmišljam kakve su tamo stolice, hoću li nešto slomiti. Ta moja sreća kad sam se jedne godine zakopčao u avionu bez produžnog, ti moraš tražiti produžni od stjuardese to je bila sreća”, prisjetio se Houdek.