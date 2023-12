Hana objavila prvi snimku kćeri Albe: Evo kako malena zvuči kad doziva tatu Grašu

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Hana Huljić Grašo u četvrtak je na svom YouTube kanalu ‘Hana baby chanell‘ premijerno objavila svoje prve dječje pjesmice.

Riječ je o tri dječje uspavanke na hrvatskom i engleskom jeziku, a posebnu pažnju privukla je onom u kojoj se čuje glas njene kćeri Albe.

U pjesmici ‘Gugu Gaga‘, koju je napisala Albina baka Vjekoslava Huljić, može čuti kako se malena smije, guguće i izgovara ‘tata’.

Uspavljivanje nespavalice

Hana je nedavno za Jutarnji list govorila o objavljenim uspavankama. Tom prilikom otkrila je kako su nastale dok je uspavljivala Albu.

“Uspavanke smišljam navečer dok doista uspavljujem svoju bebu nespavalicu i provjereno su djelotvorne. Pjesme sam i otpjevala te radila na aranžmanima s Hrvojem Domazetom. Stihovi nekih pjesama su moji, no većinom su to stihovi mame Vjekoslave”, rekla je Hana i dodala kako to nije jedino čime se bavila u posljednje vrijeme.

Naime, Hana je otkrila kako je napisala i jednu navijačku dječju pjesmu naziva ‘Vridilo se rodit’.