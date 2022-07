HALIDA BEŠLIĆA BUDNOG OPERIRALI: Nije mogao hodati ni kretati se

Bosanskohercegovački pjevač Halid Bašlić nedavno je zabrinuo javnost kada je objavio da je u Sarajevu podvrgnut operaciji ugradnje dva stenta Sada je progovorio da je mu je operacija bila stresna i pomalo bolna, no da ga nije bilo strah jer ga je operirao vrstan stručnjak dr. Mirsad Kacila sa svojim timom.

“Stavili su mi dva stenta. Dobro je, hvala Bogu, odlično je. Sve će to biti kako treba. Odlično se osjećam, da kucnem u drvo. Jedino što sada te tablete moram piti redovno, to je ta disciplina koje se moram pridržavati. Znao sam da sam u dobrim rukama.



A drugo, nisam ni znao što mi je bilo. Nisam mogao hodati, nisam se mogao kretati. Zvao sam doktora Kacilu da mu se požalim, a on me pravo od kuće poslao u bolnicu. Kako sam svratio da vidimo šta je, tako sam se našao na stolu. Bilo je to stresno, nije to operacija na kojoj te uspavaju, već si budan i možeš pratiti sve na ekranu iznad sebe. Sve je bilo gotovo za pola sata”, rekao je Halid u razgovoru za Avaz.

Pjevač je otkrio da ga je bolilo na samo početku procedure, a usporedio je osjećaj s primanjem injekcije. “Ali ništa se ne osjeti kada se već krene preko vene. Samo se na aparatu čuje rad srca… Dok liječnici mogu vidjeti što se unutra događa”, opisao je svoje iskustvo.

Halid se brzo oporavio i već se vratio poslu, a pohvalio se i da je odradio jedan koncert nakon operacije. Humor ga definitivno nije napustio te se danas šali sa ovom nezgodnom epizodom.









“Odsvirao sam jedan koncert nakon toga. Nisam baš kao nov, ali sam blizu toga. “Renovirao” sam se”, zaključio je kroz smijeh pjevač.