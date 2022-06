Grdovića vrijeđali i zvali ‘cigane’, pjevač bio vidno uznemiren? O navodnom incidentu oglasio se njegov menadžer

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Mladen Grdović u subotu je nastupio na zagrebačkom Bundeku u sklopu festivala vatrometa, a već ranije se brujalo o tome hoće li i kako uspjeti odraditi nastup, nakon neslavnog pada u Sloveniji. Ipak pjevač je stigao na pozornicu mirno i staloženo stao pred tisuće obožavatelja i otpjevao hitove u kojima su svi uživali.

No, problem je zadavala oprema. Jedan posjetitelj koncerta je 24sata naveo da se mikrofo stalno gasio i štekao te kako je sve kulminiralo kad je nestalo struje.

“Organizatori su se prepirali oko toga i onda je do njih došao Grdović pokušao smiriti situaciju. Oni su mu počeli vikati ‘cigane nosi svoje instrumente i odi ća’, a on im je na to rekao da nije krpa da se tako ponašaju prema njemu”, ispričao je muškarac za 24sata.





Po njegovim riječima, prepirka je potrajala oko petnaest minuta, da bi se pjevač potom otpjevao jednu pjesmu te vidno uznemiren završio nastup.

Grdovićev menadžer Ljubo Šeperić u razgovoru za Index demantirao je napise 24sata te tvrdi kako je sve navedeno o incidentu laž. Navodi da se na pjevača nije nitko derao te kako je došlo do tehničkih poteškoća i da je u jednom trenu nestalo struje, no kako se sve riješilo.

Podsjetimo, Grdović je nedavno na koncertu u Sloveniji pao na pozornici nakon što je vidno teturao. Pokušao je nastaviti koncert u poluležećem položaju što se nije svidjelo organizatorima te je ubrzo otpraćen s pozornice. Kasnije se pjevač fanovima obratio putem društvene mreže.

“Hvala svima na potpori. Ne zamjeram nikome, u ovom slučaju preuzimam sve na sebe. Iza mene je 40 godina karijere. Dvadesetak puta Amerike, Australije, godinama sam odrađivao 200 koncerata godišnje. Jednom su pitali Micka Jaggera zašto je pao na sceni u Chicagu, a on je sa smiješkom odgovorio: “Pa nisam jedan put pao.” Idemo u nove pobjede. Voli vas Grdović”, poručio je.









Organizatori koncerta na Bundeku nisu se oglasili oko incidenta te u ovom trenutku nije potpuno jasno tko se točno obrušio na njega.