GOSPOĐA ‘ŠPOTALA’ ANTU GELU: Zbog njene reakcije svim Oliverovim fanovima omogućeno pratiti koncert uživo

Koncert sjećanja „Trag u beskraju“ u čast velikog i jedinstvenog Olivera Dragojevića prikupio je stotine njegovih obožavatelja, a tim povodom je jučer poslijepodne trajekt “Korčula” iz Splita otplovio za Vela Luku pun radosnih putnika i glazbenika koji su uživali u glazbi i druženju.

Ovu mediteransku simfoniju u Veloj Luci za Olivera glazbeno je osmislio dugogodišnji Oliverov prijatelj i suradnik Ante Gelo, koji je novinarki Slobodne Dalmacije baš na trajektu otkrio čemu je Oliver uvijek težio, potom i kako mu je jedna gospođa u Veloj Luci prošle godine održala pravu lekciju, zbog čega je ove godine došlo do promjene na koncertu u čast velikom glazbeniku.

Uoči same najave onoga što je očekivalo posjetitelje koje je zabavljalo čak 90 izvođača, Gelo je otkrio i kako je prošle godine ‘špotan’ od strane jedne gospođe i da je zapravo njena reakcija zaslužna za ono što ove godine očekuje brojne Oliverove fanove koji neće uživo moći pratiti glazbeni spektakl.

“Ostalo mi je u sjećanju kad me je jedna gospođa pitala prošle godine kako to da ne može ući na koncert, a Oliver je bio od svih nas! Baš to, Oliver je bio naš, gospođa je bila u pravu. I zato ove godine imamo i prijenos na televiziji…”, zadovoljno je zaključio.

Hrvatska radiotelevizija (HRT) u petak, 29. srpnja na Prvom programu (HRT-HTV1) u terminu od 21:25 sati prikazuje koncert sjećanja „Trag u beskraju“ u čast velikog i jedinstvenog Olivera Dragojevića. Više o tome pročitajte u nastavku: