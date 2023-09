Goran Bare se suzdržavao, Barbara Kolar ga navukla: ‘Ti spotovi ogavni’

Goran Bare ovu subotu nastupa u Zagrebu, a uoči koncerta gostovao je u HRT-ovoj emisiji ‘Kod nas doma‘ u kojoj je komentirao i domaću glazbu.

“Ovo što sad ja čujem na radiju, to mi ne zvuči ni na što zapravo. To jednostavno…Ne želim nikoga vrijeđati, ali to je udaranje. Nekakve djevojke pjevaju: ‘Aaa…Move your body’ Ovo-ono, tamo-vamo, trči, vrati se, donesi i tako..,Mislim…”, suzdržavao se glazbenik od izražavanja svog mišljenja, no voditeljica Barbara Kolar uspjela ga je navesti da kaže još koju riječ o domaćoj glazbi.

Kritika uz zadršku

“Ono ti spotovi ogavni…Ne bih htio…Počet ću, onda me nitko neće moći zaustaviti, i onda će biti belaja”, rekao je Bare voditeljici Barbara Kolar.





Mnogi su se gledatelji složili s njim. “Bravo, Bare!!! Ti govoriš ono što svi misle, a nitko se ne usudi javno to izreći”, “Čovjek govori istinu”, “Tragično je to što je zapravo u pravu”, komentirali su gledatelji, a mnogi od njih nisu mogli ne primijetiti i prokomentirati glazbenikov izgled.

“Bare izgleda odlično, nadam se da se dozvao pameti, a što se tiče muzike, ima apsolutno pravo”, “Bare se dotjerao fizički, dobio koju kilu, ajde de i ima pravo”, stari izgledaš top”, samo su neki od komentara.









Podsjetimo, ikona hrvatske rock scene s bendom planira veliki koncertu, 30. rujna u Košarkaškom centru Dražen Petrović.









“Volim inače nastupati pred malo ‘jačom’ publikom. Jer kada ideš u neki manji grad onda je uvijek pitanje hoće li ljudi doći, koliko uopće ima ljudi, postoji li interes. A ovdje u Zagrebu znaš da imaš svoju publiku kao u Splitu”, poručio je Bare za TOP RADIO.