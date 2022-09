GORAN BARE PREKINUO ČETVEROGODIŠNJU VEZU: ‘Ja njoj kažem da u vezi ne možeš samo uzimati, ali ona to ne kuži’

Pjevač Goran Bare o svojim porocima i demonima više je puta otvoreno progovorio, a nakon što je neko vrijeme živio povučenijim životom, u novom životnom intervjuu progovorio je o jednom od najtežih životnih perioda, sinu, ali i prekidu koji mu se upravo dogodio.

Naime, uoči samog intervjua koji je objavljen u petak, Bare je otkrio kako je prekinuo četverogodišnju vezu s djevojkom koju je, kako kaže, obožavao. Upitan postoji li danas prava ljubav, dao je naslutiti i razlog prekida. “Pa postoji, ali vidiš i sam što se događa, materijalno se samo gleda. Ja njoj kažem da u vezi ne možeš samo uzimati, moraš i dati. Ali ona to ne kuži”, kazao je Bare.



U intervju za Večernji list progovorio je i o smrti svoje supruge s kojom je bio tek dvije godine. “Kad sam ju pronašao mrtvu pokraj sebe doživio sam nervni slom”, kazao je Bare i dodao da je krenuo sam sebe uništavati u pokušaju da ode za njom u smrt.

“Želio sam umrijeti, ali sam shvatio da me ostavila s djetetom od godinu dana i da ne mogu njega ostaviti. On danas ima 28 godina”, pojasnio je.

“Žalim najviše sa ženom”

Ranije ove godine se Bare u razgovoru za Unu TV prisjetio teškog životnog razdoblja i sina kojeg je dobio sa suprugom Mirjanom koja je preminula 1995. od predoziranja.









Nakon svih mučnih situacija koje su ga zadesile, glazbeniku je dijagnosticirana manična depresija pa je objasnio: “Žalim najviše za ženom. Ja sam tad doživio živčani slom. Probudio sam se pored nje, ali ona nije spavala, nego je bila mrtva i to me je tako skršilo da ne možeš izaći iz kreveta, ne zanimate ni dijete ni roditelji i najviše bi volio da te nema. Kad sam to osjetio, doktori su mi rekli da bolujem od manične depresije i onda dobiješ brdo tableta”, priznao je Bare.

Ono što je zasigurno šokiralo gledatelje jest to što je osebujni umjetnik prije intervjua popio čak 27 tableta, a to mu je kako kaže, svakodnevica. Sa svojim sinom nije toliko povezan ni blizak, ali se čuju redovno te se Bare pohvalio kako je završio čak dva fakulteta.







“Nikome ne bi poželio oca poput sebe”

Prije osam godina, glazbenik je u razgovoru za Jutarnji list izjavio je kako nikome ne bi poželio oca poput sebe. Barin sin Miran odrastao je s Goranovim roditeljima u Vinkovcima. Bilo je to, najbolje rješenje, nakon što je njegova majka, Barina prva supruga Mirjana, umrla od predoziranja.

“On je vrlo zreo i pametan mladi čovjek. Uvijek se trudio ne uvrijediti me, ne povrijediti, ne puknuti na mene. Siguran sam da mu to nije bilo lako. I eto, zato sam jako dobro”, kazao je tada.