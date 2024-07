Gomila reakcija nakon priznanja Buge Marije Šimić: ‘Napokon je javno’

Autor: M.T.

Diplomirana solo pjevačica i glumica Buga Marija Šimić te violončelist Matej Milošev s radošću iščekuju dolazak svog prvog djeteta. Par će najesen postati roditelji sinčića, što su objavili samo nekoliko tjedana nakon svog vjenčanja. Prema svemu sudeći, vjenčanje je ubrzala sretna vijest o prinovi. Buga i Matej trenutno planiraju medeni mjesec koji će provesti na Maldivima, a buduća mama podijelila je svoje emocije i planove za Gloriju.

Buga je otkrila da su ona i Matej već odavno odabrali imena za svoju djecu. “Dogovor je bio da Matej bira ime za dečka, a ja za curicu”, rekla je Buga, ne želeći još otkriti ime koje je Matej odabrao, osim što je kratko i neobično te se dobro slaže s prezimenom Milošev. Kako je već u četvrtom mjesecu trudnoće, Buga je primijetila kako se beba počela ritati, što joj daje naslutiti da će njihov sin biti prilično živahan.

Par se veseli dvotjednom odmoru na Maldivima gdje će uživati u jednom od predivnih resorta. Buga se nada da će ona i beba dobro podnijeti dugi avionski let jer ih čeka nagrada u tropskom raju. “Nadam se da će on, kao i ja dobro podnijeti dugi avionski let, jer nas onda čeka nagrada, boravak u tropskom raju. Ostajemo dva tjedna, smješteni smo u jednom predivnom resortu i baš se veselimo”, rekla je Buga, dijeleći svoje uzbuđenje.

View this post on Instagram A post shared by Buga Marija Simic Milosev (@bugamarijasimic)









Emotivna objava na društvenim mrežama

Buga je na društvenim mrežama podijelila vijest o trudnoći kroz seriju fotografija s dirljivim tekstom. “Nikad nisam mislila da ću htjeti biti stablo,” započela je u jednoj od objava, dodajući kako se polako osjeća kao majka već sada, dok beba raste u njoj. Njezine emotivne riječi dotakle su mnoge, a objava je prikupila preko 100 komentara pune podrške i čestitki.

Mnogi su bili dirnuti Buginom objavom, komentirajući kako je predivno napisano i koliko je iskrena. “Isuse, evo me u drugom mjesecu postpartuma i suza suzu lovi koliko je ovo predivno napisano i istinito!”, napisala je jedna pratiteljica. Drugi su čestitali i istaknuli kako će Buga biti divna mama. Emocije su preplavile društvene mreže, a podrška budućoj mami nije izostala.

“Dobrodošla u najljepšu ‘ulogu‘ života.. Dobrodošla u ‘šumu’ u kojoj lišće posebno šušti, mirisi miluju nosnice, a kora rezbari najljepše uspomene”, “Čestitke još jednom Bugo! A ovo je predivno napisano, bit ćeš divna mama i već jesi”, “Oh! Napokon je javno! Ako će netko biti divno stablo, to ćeš biti ti.”, “Čestitke draga Buga! Nova avantura je pred vama”.









Nakon vjenčanja, Buga i Matej su proveli kratak odmor u Hrvatskoj, točnije u Ustrinama na Cresu, gdje Bugini roditelji, poznati glumački par Vitomira Lončar i Ivica Šimić, imaju kuću. Tamo su se opustili i uživali u miru i tišini, daleko od stresa oko vjenčanja. Boravak u prekrasnom okruženju pomogao je Bugi da se odmori i pripremi za nadolazeće izazove.