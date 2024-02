Glumila je razmaženu Sandru Fruk u Bibinom svijetu, a danas biste je jedva prepoznali

Autor: G.B.

“Bibin svijet” bila je humoristična serija koja je dugi niz godina brojne Hrvate držala prikovanima uz male ekrane kako bi pratili zgode i nezgodne simpatične prodavačice Bibe Fruk.

Dok većina glumaca sa seta i dalje pliva istim vodama, dvoje tada najmlađih članova postave, Bibini sin i kći, Sandra i Darko, danas su u drugačijim profesijama.

“Ni gotovo 15 godina kasnije ljudi nisu u potpunosti zaboravili ‘malu, razmaženu Sandru’ (hvala reprizama) pa mi i danas dobacuju sumnjičave poglede uz klasično: “Ma ja tebe od nekud znam, jesi li ti na televiziji?”, dodala je Duška Jurić, koja je nakon serije radila i kao voditeljica glazbene emisije na CMC-u, a zatim je 2014. diplomirala na Fakultetu političkih znanosti, a sada se bavi novinarstvom i marketingom.

Gluma joj je danas ipak samo hobi

Ipak, gluma joj je hobi i dan danas: “Omiljeni mi je to hobi pa pohađam jednu amatersku dramsku skupinu. Ljeti znam naletiti na reprize ‘Bibe’ i onda me uhvati nostalgija za snimanjem serije, bilo nam je baš zabavno i bilo bi super ponoviti i to televizijsko iskustvo”, prisjetila se Duška i prepričala svoju omiljenu epizodu.

“Bila je ona u kojoj sam (poluneuspješno) zavodila Milivoja pa ga je tata Martin opalio peglom po glavi i epizode u kojima je pokojni Vanja Drach glumio našeg djeda pa se ‘spanđao’ s Đurđinom mamom, a Darko i ja smo to otkrili. Sandra je bila flertuša pa se non-stop zaljubljivala u nove frajere i prolazila kroz mladenačke drame i velike ljubavne patnje, što mi je bilo zabavno glumiti jer je totalna suprotnost od mene”, zaključila je.









Podsjetimo, Duškin televizijski brat, Valdemar Kušan, koji je glumio Darka, danas je uspješni jazzist. Valdemar je nakon studija Jazz trube sudjelovao u raznim projektima kao što je i Jazz World Orchestra te HRT Jazz orkestar.