GLEDATELJIMA VEĆ PRIRASTAO SRCU! Boje se da farmera netko ne povrijedi: ‘Samo da mu ne dođe Samantica!

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

U nedjelju su se gledatelji popularne dokumentarne sapunice “Ljubav je na selu” mogli prisjetiti svih farmera koje ćemo gledati u najnovijoj sezoni koja počinje danas.

Jedan od farmera koji se posebno svidio gledateljima, posebno gledateljicama, mladi je 28-godišnjak Tomislav Skejić iz Srijane kraj Omiša, koji radi u autopraonici te se s ocem bavi seoskim turizmom.

Tomislav ima dva vrta u kojima uzgaja sezonsko voće i povrće. Ako ne radi ili nije u vrtu, voli igrati nogomet, a i ima teretanu u kući u kojoj voli često boraviti.





Za sebe kaže da je jednostavan, pristojan i miran, a mrzi laž. Do sada je imao uglavnom neuspjele veze koje je prekidao jer su mu djevojke, kako kaže, ”stalno nešto radile iza leđa”. Nikad ne bi prihvatio prevaru jer je to upravo ono što je do sada radio – prelazio preko laži bivših djevojaka.

“Ljubav je najveće blago”

U emisiju se prijavio jer se želi napokon skrasiti, a od partnerice očekuje uzajamno poštovanje i razumijevanje.

Prilikom predstavljanja istaknuo je da smatra kako je vrijeme za ljubav. “Za mene je ljubav jedno najveće blago. Svaki dan se molim i svaki dan želim to. Stvarno želim naći srodnu dušu, ozbiljnu djevojku, koja će poštivati mene i ja nju, da imamo jedan zajednički jezik, da se slažemo, da komuniciramo zajedno, da se ona brine o meni i ja o njoj”, kazao je.

Uživa u pomaganju roditeljima koji imaju samo njega.”Najtužniji događaj je što su me roditelji ostavili kao bebu u domu. Ja se slabo sićan djetinjstva ali nečega se sićan. Ima san te traume, boja san se više policije. Kad bi mi došla policija kraj moje kuće, uteka bi u sobu i zaključao se dok ne bi otišli”, ispričao je Tomislav i otkrio da se i i danas boji policije.

Traume iz djetinjstva ostavile su posljedice

“Ima san poteškoća u govoru, jer kako sam imao te traume, ne znam ni ja što je bilo. Zato neke predugačke riječi ne mogu izgovoriti pa počnem mucati. Smijali su mu se i rugali. Spasila me ova priroda i okolina, spasili su me i roditelji”, istaknuo je Tomislav koji je rekao kako bi sebi kao šestogodišnjaku danas poručio: “Ne brini se, naći će te neka obitelj koja će te udomiti, školovat, volit i pokazat pravi put”.









Svoju majku opisuje kao krasnu ženu koja bi pomogla svakome, a za njega bi vjeruje učinila sve, jer joj je jedini sin.” Kad sam dobila Tomislava to je bila ljubav na prvi pogled. Nismo se morali puno upoznavat, odmah smo kliknuli, odmah smo se povezali”, istaknula je njegova majka.

Gledateljima, posebno gledateljicama se jako svidio ovaj farmer, a o njemu već sad imaju samo riječi hvale te mu iskreno žele da pronađe ljubav kakvu traži.

“Dečko je drag, iskren, vrijedan i ‘ranjiv’. Nadam se da mu se neće javiti Samantica”, “Bojim se da će ga samo povrijediti a on izgleda tako milo i drago”, “Dobar, iskren, vrijedan i ranjiv. Zaslužio je sreću, “Ovom dečku stvarno želim sreću i da nađe al baš, baš neku dobru djevojku”, poručuju gledatelji.