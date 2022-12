‘GLEDATELJI SU NAVIKLI NA MOJU ISKRENOST’: Božo se osvrnuo na buran tjedan, društvene mreže gore: ‘Čekao sam da sačmaricu izvadiš’

Specijalno izdanje popularnog showa “Večera za 5 na selu” pratili su brojni gledatelji diljem Lijepe naše. Ovaj tjedan, show je bio jedna od top tema na društvenim mrežama, a sve zbog kandidata koji su u njemu sudjelovali.

Najviše se istaknuo već dobro znači kuhar Božidar Miodragović, čiju je večeru pratilo svaki peti Hrvat u zemlji, a koji je vrhunac doživio zadnjeg dana, kada je umalo fizički nasrnuo na tiktokera Darija, uvjeren da je Dario kalkulirao s natjecateljicama oko ocjena.

“Tko paštetu od tunjevine jede za božićno jutro?”

Za RTL je sada skupio dojmove. Upitan kako komentira činjenicu da je svaki peti gledatelj gledao upravo njegovu večeru, Božo je pomalo iznenadio odgovorom.

“Mislim da su gledatelji navikli na moju iskrenost. Držao sam se teme u ovom tjednu, a smatram kako Dario i Snježana nisu. Nisu uopće ispoštovali temu i ako ćemo tako, trebao sam ih ocijeniti s nulom. No, nisam htio biti strog i bezobrazan. Tko paštetu od tunjevine jede za božićno jutro? Tko jede rižoto s gljivama za Božić? Naglašavam, blagdanska jela su bila tema. Blagdanska. Nisu ispoštovali produkciju. Ne smetaju me kritike ako su one utemeljene, ali želim da mi to osoba argumentira. Ali da, gledatelji cijene iskrenost”, smatra Božo koji je otkrio da je Bernardici dao dvojku jer mu je prvog dana komentirala emisiju koja je bila prije više od godinu dana, a u kojoj je on sudjelovao.

“Zeznuo sam ih! Htjeli su da budem posljednji, ali im je kombinacija propala”

“Njezina večera mi je možda bila najbolja, ali sam joj dao dvojku. Namjerno. Jer me povrijedila. No, ona je jedina pogodila temu, ali mislim da joj jela nisu bila tako dobra da je od mene zaslužila deset. Jela su bila za malo jaču sedmicu”, dodao je.

Upitan je li mu žao što je burno reagirao nakon proglašenja pobjednika, Božo je dao do znanja da ostaje pri svome.

“Nije. Samo zato što su se dogovarali. Čak sam ih i čuo. No, ja sam ih zeznuo. Oni su htjeli da budem posljednji, ali im je kombinacija propala. U autu sam na putu kod Ivana rekao da ću mu dati deset, a oni su izračunali da ću ja tako biti posljednji. A ja sam Ivanu dao tri. Tvrdim da su se prvog dana dogovarali. Da sam ja pobijedio, nagrada bi sigurno otišla u humanitarne svrhe”, smatra Božo.

“Nekulturu, nepoštivanje, neodgoj, bezobrazluk ne možeš nazvati iskrenošću. Jednostavno si neodgojen, bezobrazan i nekulturan”, “Ne znam zašto ga uopće više zovu, i daju mu prostor u medijima, a čovjek nema ni grama kulture”, “Ne kužim zakaj se profesionalni kuhar najteče u amaterskoj emisiji kuhanja”, “Jesmo prepoznali smo da nisi fer ocjenjivao samo da bi pobijedio!”, “Božo, u ponedjeljak si rekao da ti ocjenjuješ jelo, ne osobu. Međutim, u petak si ocijenio osobu, nisi jelo. Dakle, kontradiktoran si. Sam sebi skačeš u usta. Profesionalac si, idi se natječi sa Špičekom, Pažaninom i dr..Izgubio si…Šuti..Ne brukaj se dalje za nikakve novce. Dobronamjerno je”, samo su neki od komentara.

Naravno, uz kritike gledatelji su uputili i brojne šale na njegov račun, kao osvrt na burnu reakciju nakon proglašenja pobjednika.

"Conor McGregor leži dolje kad Božo pokuca na vrata", Čekao sam da sačmaricu izvadiš", pisali su gledatelji, a pojavili su se i "Božo memeovi"









