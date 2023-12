Gledali smo je u ‘Ljubav je na selu’, a sad ljubi Kamerunca: ‘Paše mi po razmišljanju’

Autor: Barbara Grgić

Irena Slopšek natjecateljica je 16. sezone popularnog showa ‘Ljubav je na selu’. Iako je njeno romantično putovanje s Radoslavom Biskupovićem, Irena nije izgubila vjeru u ljubav. Za RTL.hr otkrila je kako provodi blagdane i kako će proslaviti Novu godinu te je otvoreno progovorila o novom muškarcu u njezinom životu.

“Blagdane provodim u krugu obitelji. Ima nas 17 u Hrvatskoj s mojim prezimenom i svih 17 smo bili u jednoj prostoriji, pjevali, igrali se s djecom i psima, predivni su ti blagdani. Novu godinu ću biti s mamom da nije sama jer svi moji idu negdje. Mama, pas, sarma i ja ćemo ispratiti ovu divnu godinu i ući u bolju. Divna mi je bila jer sam bila u najboljoj sezoni ‘Ljubav je na selu’ i proživjela puno lijepih stvari”, ispričala je Irena.

Puklo prijateljstvo, rodila se ljubav

Osim tofa, otkrila je i da se više ne druži sa Suzanom, s kojom se sprijateljila u showu te da uživa u društvu svoje dvije dobre prijateljice.

“Družim se s mojim curama Ines i Bahrom i to mi je najvažnije jer su obje predivne osobe i nisu dvolične”, istaknula je. No, najveća novost u njenom životu je nova ljubav – i to iz dalekog Kameruna.

“Ljubavi na vidiku ima. Upoznala sam čovjeka iz Kameruna koji mi odgovara po razmišljanju i dobroti, nadam se da ćemo uspjeti, a ako ne, onda bih se voljela ponovno prijaviti u ‘Ljubav je na selu'”, otkrila je Irena.