Gibonni progovorio o sinu i otkrio što mu nikako ne leži: ‘Ne osjećam to, ne vidim svrhu’

Autor: T.Š.

Višestruko nagrađivani hrvatski pjevač i kantautor Zlatan Stipišić Gibonni nastupio je u petak u Galeriji Meštrović u Splitu u sklopu Melodija Jadrana. Priznao je kako se nije nadao da će mu karijera trajati ovako dugo, a o glazbenoj mirovini još ni ne razmišlja.

Kazao je da ga je ‘publika prihvatila otprilike kad mu je bilo 27 godina i da mora doživotno imat 27’ te da ‘kad ne bude više imao 27 će se časno oprostiti jer mu je puno važnija uspomena i ovo lipo što je imao s publikom nego da cijedi limun radi svoje egzistencije’, komentirao je u razgovoru za In magazin.

Na prvom mjestu mu je ‘osjećaj s kojim ide spavat, da je zadovoljan i da su njegovi ljudi zadovoljni s njim’, a poznato je kako je među zadnjima na domaćoj sceni otvorio Instagram profil, na kojemu nije pretjerano aktivan pa tako posljednja objavljena fotografija seže od prije sedam mjeseci.

“To su nove generacije, njima je cijeli svijet jedan vrt”

Pjevač je priznao da se na društvenim mrežama ne snalazi najbolje, a jedino što mu se ‘znalo svidjeti je kad bi ga sin znao snimiti dok bi on pričao priče kako je neka pjesma nastala’, ali nije tip od društvenih mreža. Pozdravlja da to ljudi rade, ali poručuje da ‘neka rade bez njega, jer on to ne osjeća, ne vidi svrhu’. Smatra da mu je banalno javljati ljudima što je imao za ručak.

Njegov 26-godišnji sin Rando, također je u glazbenim vodama. “On je super, super radi to što radi. Radi dosta sa strancima, radi za neke Talijane, uvijek nešto radi. To su nove generacije, njima je cijeli svijet jedan vrt. Kao što je meni bilo otić’ u Solin, tako on ode u Amsterdam. Ja sam uvijek imao tremu, kako ću doć’ pred nove ljude. To su nove generacije, ne možemo mi to razumit’, izjavio je Gibonni.

Pjevač je u braku više od 20 godina, a svoju je suprugu Sanju upoznao još u djetinjstvu. Gibonni rijetko govori o svojoj obitelji, a prije nekoliko godina otkrio je kakav odnos imaju.

“Mi smo jednostavno ljudi koji smo se našli puno prije nego se meni dogodila popularnost i imamo odnos koji je totalno atipičan, puno zdraviji i, da se tako izrazim, iskreniji. Imao sam sreću što sam upoznao takvu ženu”, rekao je glazbenik o svojoj supruzi u jednom intervjuu. “A ja sam muškarac, Dalmatinac, ako me razumijete što hoću reći… Nisam mogao pustiti da ja ne platim neke račune”, rekao je tom prilikom te otkrio da mu je danas žao što neke od tih pjesmama nije potpisao, poput pjesme Zašto praviš slona od mene koju je izveo Dino Dvornik. Par ima troje odrasle djece, kćer Tanju i sinove Randa i Lorenza.