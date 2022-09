FRIZER BOŽO KRALJ IZBACIO PRVI SPOT: Privlači pažnju svojim izgledom, a tek kada mu čuju glas

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Zagrebački frizer koji brine za frizure poznatih, Božo Pavlić, pod umjetničkim imenom Božo Kralj ranije je predstavio svoj singl prvijenac, Boli, a sad je objavljen i spot.

“Pjesma Boli nastala je kao plod moje višegodišnje želje da pomaknem svoje granice vezano uz glazbu i dosadašnje iskustvo pjevanja. U suradnji s mladim i talentiranim ljudima napokon mi se želja ostvarila i presretan sam jer smatram da smo napravili odličan posao te da će se pjesma i spot svidjeti mojim vjernim fanovima, kao i široj publici”, kaže Božo.

Za tekst i aranžman nove pjesme Boli zaslužan je Petar Radić, poznatiji pod umjetničkim imenom EL Patron, dok je spot djelo Paule Grandov u ulozi producentice i snimatelja Luke Križanca, a svi kadrovi snimljeni su u studiju Alfa filma.





“Ideja spota vezana je uz samu tematiku pjesme, a oslanja se na duboke emocije boli, povrijeđenosti od voljene osobe koja je iskoristila naše povjerenje, da bi emocionalne rane za sobom povukle demone koji nas proganjaju u želji da postignu zadovoljstvo… Sam dan snimanja bio je ujedno i najtopliji dan u godini tako da smo se poprilično namučili da sebe i tehniku održimo u funkciji. Svijetla su se pregrijavala, a šminka topila, tako da je trebalo puno korekcija i strpljenja da bismo na kraju postigli ovako uspješan završni proizvod, zbog čega smo i više nego sretni”, ispričao je Božo.

Frizerski studio mu je prva ljubav i primarni posao, no glazbi se veseli kao novom životnom pravcu pa planira snimiti vlastiti album.

Ono što posebno fascinira jest što za Božu mnogi misle da je žena ili transrodna osoba, što on ističe da nije. Zbog svog izgleda, znali su mu se ”upucavati” i muškarci, koji bi ostali razočarani kada bi shvatili da on zapravo nije žena.

“Jednom prilikom, u poznatom zagrebačkom noćnom baru, u društvu prijateljica, prišli su nam momci i počeli se udvarati misleći kako smo svi troje djevojke. Jedan od njih cijelu večer nije mogao shvatiti da ja ustvari nisam djevojka te je ostao vidno razočaran”, rekao je Božo u razgovoru za Večernji list i dodao da se ne osvrće na negativne komentare. Bitno mu je da ga obitelj i partner podržavaju.

“Daleko sam od toga da me se može nazivati transrodnom osobom, nikada nisam ni razmišljao da bih mijenjao spol niti me to razmišljanje privlači, smatram se muškarcem iz budućnosti”, istaknuo je.