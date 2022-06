Franka Batelić otkrila kako je prvi sin Viktor reagirao na vijesti da će postati veliki brat

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Pjevačica Franka Batelić može se pohvaliti još jednom lijepom viješću, a to je način na koji je njen prvi sin Viktor prihvatio vijest da će postati stariji brat.

Naime, nije nepoznanica da starija djeca ponekad ne mogu prihvatiti vijest o dolasku mlađeg člana obitelji. Riječ je o vrlo tipičnoj fazi ljubomore, koja ponekad može prerasti u ozbiljniji problem zbog kojeg neka djeca razviju i određene zdravstvene probleme, poput učestalog povraćanja. Stoga roditelji s velikom pažnjom pristupaju načinu na koji pripremaju djecu na tu veliku vijest kako bi postigli željeni efekt – radost zbog dolaska prinove.

Čini se da je to uspjelo i Franki i njenom suprugu Vedranu Ćorluki, jer se sinčić Viktor naveliko raduje prinovi. “Svi su presretni. Viktor već smišlja kako će se igrati s bebom”, otkrila je Franka za IN Magazin.





View this post on Instagram A post shared by Franka Batelić (@_franka.batelic)

Podsjetimo, Franku smo donedavno pratili kao članicu žirija u showu “Ples sa zvijezdama”, a pjevačica je otkrila kako se nosila s trudnoćom i pripremama za njen ples u finalnoj emisiji showa.

“Kad su krenule pripreme, još sam imala mučnine, tako da smo od nekakve prvotne akrobatske ideje morali odustati, hehe. Ali beba je sretna kad je mama sretna, a ples je za trudnice genijalna stvar. Tako da, go for it cure!”, poručila je pjevačica koju je cijele sezone bodrio suprug, umirovljeni nogometaš Vedran Ćorluka, koji je zadnji emisiju pratio iz publike.









Prije dvije godine, influencerica Ella Dvornik našla se u sličnoj situaciji. Tad je Balie Dee imala dvije godine, a vijest o dolasku prinove nije dobro prihvatila. Trebalo je proći fazu ljubomore kako bi prihvatila sestru Lumi Wren.

Ella je na svom Instagram profilu tada podijelila anegdotu koju je doživjela s Balie. Naime, influencerica je tad kupila novi kreveti za Lumi Wren, no Balie je brže-bolje legla u njega. Kada joj je mama rekla: ‘To nije za tebe, to je za bebu’, Balie je na engleskom protestirajući uzviknula: ‘Nooooo baby!’.







View this post on Instagram A post shared by Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik)

Fotografija je Elline obožavatelje dobro nasmijala, a neke i prisjetila na vremena kada su i njihova djeca prolazila kroz istu fazu.

‘Ista situacija je i kod nas… bit će veselo’, Moja rodica je rekla mami kad je bila mala – mama možemo li bracu vratiti u rodilište?’, Trebala si kupiti 2 krevetića za mir u kući’, Moja curka se pravi da je beba, plače, traži sisku, mora jesti, podrignuti… presmiješno za vidjeti, a ima 3,5 godine’, ‘Jako poznato haha, nadam se da će ubrzo proći ova faza’, Isti problem sam imala prije poroda, poslije više ne, znala je odmah da je od brace krevet’, samo su neki od komentara ispod fotografije.