Franka Batelić o kriterijima ocjenjivanja: ‘Ne samo da sam pravedna, nego točno znam kako im je’

Pjevačica Franka Batelić, članica žirija nove sezone showa “Ples sa zvijezdama”, gostovala je u rubrici In Magazina “Sasvim opušteno” gdje je s Josipom Pavičić razgovarala o plesu, ali i o privatnom životu.

Franka je u showu “Ples sa zvijezdama” pobijedila 2009. godine s mentorom Ištvanom Vargom. Zbog toga, smatra, najbolje zna kako je novim natjecateljima.

“Jesam, pravedna sam i moram reći da mi je velika čast biti dio ovog žirija. Zaljubila sam se u ples totalno i nepovratno u svojoj sezoni, tako da mi je ovo stvarno velika stvar i dajem se u to potpuno. Ne samo da sam pravedna, nego točno znam kako im je. Krenulo je tek pa se natjecateljski duh u kandidatima tek budi. Po meni je to najljepša emisija koju imamo na televiziji, mislim da u gledateljima budi pozitivu, sreću i veselje, a mislim da je to trenutno svima najpotrebnije i da je to ono što televizija treba dati gledateljima”, kaže Franka.

Kriteriji ocjenjivanja

Objasnila je i po kojem kriteriju daje ocjene.

“Najbolje znam kako je kandidatima kroz cijeli ovaj period, koliko je truda, sati u dvorani, koliki je stres pred izlaskom na podij, gdje više uopće ne znaš korake, jer ipak ti to nije nešto što ti je normalno i nešto što radiš svaki dan. Najviše ću ocjenjivati po emociji koju su prenijeli, po napretku, koliko se trude, koliko rade i to stvarno ne možeš sakriti. To je nešto što mislim da i svaki gledatelj može prepoznati”, smatra.

Franka je majka dvogodišnjeg sinčića Viktora i ne krije koliko uživa u majčinstvu. “Naučio me što je bitno”, istaknula je ali i otkrila koliko je sin njena maza.

“Donedavno smo doslovno živjeli spojeni, stalno je htio biti blizu mene. I dalje spavamo zajedno svi u krevetu tako da se neće skoro odvojiti, sigurno”, govori Franka.









Na suprugu voli sve

Otkrila je i što najviše voli kod svojeg muža Vedrana Ćorluke. “Od karakternih osobina najviše volim njegovu upornost, i to što je Viktor to naslijedio od njega mi je super. Mogla bih reći da je pomalo tvrdoglav, ali to je super, jer meni to ponekad fali. To je nešto što cijenim kod ljudi i drago mi je da sam uz njega na tome poradila i kod sebe”, naglasila je.

Što se tiče fizičkog izgleda, zaljubljeno je počela nabrajati pa zaključila da voli sve na njemu. “Oči, kosa… Ma sve!”, kazala je Franka.