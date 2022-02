(FOTO) ZAŠTO ŽENE TO RADE? Pamela Ramljak zagolicala maštu iz jacuzzija i poslala poruku: ‘Nemojte me krivo shvatiti, život bih dala za djecu, ali…’

Autor: T. Š.

Pjevačica Pamela Ramljak (42) je na svom Instagram profilu objavila fotografiju iz jacuzzija i mnogim pratiteljima zagolicala maštu, no uz fotografiju je objavila i sovje promišljenjae na temu ”nepisanog pravila u životu”.

Kako je pojasnila u uvodu, pjevačica je na radiju slušala gospođu, “možda u tridesetima”, koja je rekla da je njeno nepisano životno pravilo da sve novce isključivo troši na djecu i njihove potrebe. U prvi tren, pjevačica je pomislila da je slušateljica ironična, jer ju je šokiralo ono što je čula.

“Prvo sam mislila da je ironična (kao i voditelji), ali onda sam shvatila da je ozbiljna. Ponekad se pitam, radimo li mi medvjeđu uslugu svojoj djeci kada ih učimo da su oni sunce, a da mi kružimo oko njihove osi? Gdje se izgubio odnos roditelj-dijete? Zašto neke žene to sebi rade, pitam se?” dodala je pjevačica, pa nastavila:

“Nemojte me krivo shvatiti, život bih dala za djecu, najviše vremena sam s njima i to mislim da je najvažnije, ali ako sebi malo ne ugodiš ne možeš ni drugome. U to ime jedna sa ženskog vikenda koji jedva čekam da ponovim”, zaključila je pjevačica, inače majka petogodišnjeg Antuna i dvogodišnje Marije, koja je kroz hahtag istaknula da “vrijeme za mamu je važno”.









