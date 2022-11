(FOTO) VEČER ISPUNJENA SUZAMA, SMIJEHOM I GLAZBOM: Roditelji Jelene Rozge nisu krili ponos

Jelena Rozga predstavila je novi acustic album ‘Minut srca mog‘. Okupljeni prijatelji i suradnici sinoć su u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade imali prilike čuti neke od 19 pjesama s albuma – Jeleninih najvećih hitova i najdražih pjesama iz 27 godina karijere – u sasvim novom ruhu.

“To su sve pjesme koje su pronašle mene. Mnogo je divnih pjesama obilježilo moj život, a izabrati one koje će naći mjesto na ovom albumu nisam ni znala ni mogla sama, pa sam poslušala ono što mi u dvadeset i sedam godina karijere nikada nije dalo pogrešan savjet, svoje srce”, ispričala je Rozga.

Glazbenicu su sinoć, uz roditelje, podržali brojni kolege i prijatelji: Vjekoslava, Tonči i Ivan Huljić, Marko Tolja, Matija Cvek, Ljupka Gojić Mikić, Nika Turković, Tatjana Dragović i Vlaho Arbulić, Jole, Lejla Filipović, Matea i Bruno Kovačević.. i mnogi drugi.





“Prije 27 godina Tonči je donio kući kazetu i kaže poslušajmo ovo, stavi kazetu i čim je krenula pogledamo se i nasmijemo se. Ta djevojka u glasu je imala i nježnost, i moć, i karizmatičnost i odmah smo rekli – to je to! Od toga je prošlo 27 godina, počela je hodati na prstima, a onda je to preraslo u velike korake i moćan glas”; prisjetila se Vjekoslava Huljić svog prvog susreta s Jeleninim talentom.

‘Minut srca mog’ album je na kojem je Jelena dugo i naporno radila okupivši oko sebe najbolje glazbenike i iznimnog producenta.

“Sretna sam i zahvalna što je na putu stvaranja ovog albuma uz mene bio producent Srđan Sekulović Skansi, ali i što su kroz cijelu moju karijeru u mene vjerovali Vjekoslava i Tonči Huljić. Prepoznavši moj sentiment, darovali su mi ono za što živim, cijeli svijet čarobnih pjesama”, dodala je glazbenica.