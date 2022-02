(FOTO) ‘SAD SAM POTPUNA!’ Danijela Martinović doživjela ljubav na prvi pogled: ‘Ne znam zapravo objasniti, stvarno se dogodilo to nešto’

Od kad je prekinula s Petrom Grašom, Danijela Martinović sve više i više uživa u ostvarenju brojnih želja, a njeni fanovi dobili su priliku upoznati ju u nekom potpuno drugom svjetlu. Naime, osim što za Dan žena u dvorani Lisinski priepam veliki koncert, dovršava knjigu, pokreće i svoju liniju nakita pod nazivom Otvoreno srce. Svoje srce ova je pjevačica otvorila i za još jedno novo iskustvo i to u popularnoj emisiji IN Magazin, a otkrila je i razlog svoje sreće zbog čega se danas kaže, osjeća potpunom i ne skriva koliko je sretna i zadovoljna.

Nakon tri godine Danijela Martinović se vraća u Lisinski. Koncert za Dan žena, ali i u povodu trideset godina karijere, prigoda je za presjek dugogodišnje karijere.

”Dogodilo se da je to na sam 8. mart. To mene uvijek asocira na Dan žena, mi smo mamama crtali poklone, to je bio kao Majčin dan. I to je sve sad uopće nebitno, forme su nebitne. Ono što mi je bitno, bitno je da svaka žena i svaki muškarac, imamo svoje mame, bake, sestre, prijateljice, susjede u konačnici ili bilo kakve žene koje nas na bilo koji način inspiriraju, motiviraju, ohrabruju ili su nam bili ruka i podrška”, priča Danijela koja je otkrila da se danas osjeća potpuno.

Ostvarenje želja

Naime, osim glazbene karijere, velika strast joj je i spisateljstvo. “Što se tiče pisanja definitivno to je sad, kako bih rekla, ja sam potpuna, tek tada, kad pjevam i pišem, ona bi trebala biti gotova, već je sad pred kraj, fali mi još jedno do dva poglavlja, nakon koncerta ulazim u studio”, otkrila je.

Neopisivo iskustvo pobudilo najljepše emocije

Kako se i sama otvorila novim iskustvima, pred kamerama su je uspjeli nagovoriti i da se riješi jednog velikog straha – jahanja.

”Kao svi to meni govore, ti si adrenalinski tip, a ja nisam uopće stekla taj dojam, ja sam samo radoznala, ja želim iskusiti takve nekakve stvari koje nisu uobičajene, naravno koje me privlače, da prođem kroz to iskustvo. Recimo kad sam skočila iz padobrana, to je bilo moje suočenje da prođem strah od visine, jer zaista je onako kad gledaš, kad sjediš na rubu i gledaš svoje nogice dolje u bezdanu..”, otkrila je Danijela koja dobro zna od kuda joj strah od jahanja.

”Ja sam davno dobila jednog konja na poklon 1998. godine, koji je bio pastuh, kad sam vidjela kako je zbacio trenera, ja sam se tako prepala, da sam uspjela jedva negdje. Dakle ti si me dovela da se tog straha riješimo”, otkrila je Danijela koja je u konačnici zajahala kobilu Spicy. Bila je to ljubavna prvi pogled.









”Ovo je jedno od neopisivih iskustava. Toliko je lijepo, toliko je predivno, toliko neobično i toliko suprotno mome prvom iskustvu, dijametralno suprotno, da mi je netko to rekao, kao da su dvije odvojene stvari”,komentirala je Danijela i zaključila:

”Ne znam zapravo objasniti, stvarno se dogodilo to nešto. Čim sam došla do nje. Iako se zove Spicy, rekla sam trebala se nekako drugačije zvat, uopće nije Spicy. Baš se dogodilo nešto i mislim da sam ovoga trenutka, otkrila neku svoju novu strast. Uvjerena sam da ću se definitivno vratiti”.