(FOTO) NE KRIJE SREĆU! Ivana Mišerić pozirala s markatnim partnerom, pratitelji oduševljeni: ‘Kakav par!’

Autor: T. Š.

Radijska voditeljica Ivana Mišerić slovi za jednu od najljepših Hrvatica, stoga ni ne čudi što su mnogi željeli doznati je li u vezi, tko je i kako izgleda onaj koji ju je ‘osvojio’. No, voditeljica već godinama uspješno drži privatan život daleko od očiju javnosti pa su tako i rijetke prilike kad intimne, privatne trenutke dijeli s fanovima.

Poznato je kako je prije dvije godine prekinula višegodišnju vezu s poduzetnikom Sandrom Murom, a o njenom se sadašnjem partneru zna tek da se zove Dražen Kovačević. Ipak, čini se da je Ivana odlučila primiriti znatiželju fanova te je objavila nekoliko romantičnih fotografija na kojima je pozirala s Draženom.

Lijepa je voditeljica otkrila da je boravila u Rovinju s Draženom, ali i predivnim samojedom, a na fotografijama je pozirala širokog osmijeha.

“Dražesna subota”, napisala je kratko uz fotografije koje je objavila, a ispod objave joj se brzo javila jedna od njenih najbližih prijateljica, Nives Celzijus, ali i Katarina Baban te Barbara Kolar koja im je napisala: “A bome, slatki ste svi”. Voditeljici je to bilo toliko simpatično da se zahvalila Barbari i poručila da su oni ‘mali slatki čopor’

“Moji”, “Zgodni”, “Divni ste, cvjetaš draga Ivana”, “Puno vam sreće želim”, “Kakav par”, samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Ivana je sramežljivo otkrila da je u vezi u razgovoru za Story i to prije desetak mjeseci.

“Ljubav je moja valuta, a oblici variraju – prema ljudima, životinjama, životu. Uvijek volim i jako volim. Nema na pola, dajem se emotivno cijela, zato me i pokreće ta sila. Emocija uvijek pobjeđuje, a zahtjevno je nekada biti veliki emotivac. Dečki iz jutarnjeg showa kažu mi da će ako ne otkrijem da su oni moji posebni muškarci, to shvatiti jako osobno. Oni me vide i osjete u svim izdanjima jer provodimo puno vremena zajedno tako da jesu moji posebni muškarci! A ima i taj jedan posebniji na kojeg vi ciljate”, rekla je tada Ivana.