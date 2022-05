(FOTO) Lana Klingor Mihić pokazala kako izgleda nakon operacije grudi: ‘Djevica u meni nikad ne spava’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Pjevačica i PR stručnjakinja Lana Klingor Mihić (41) nakon 21 godinu, odlučila je promijeniti silikone u grudima, što je otkrila putem svog Instagram profila.

Krajem ožujka podvrgnula se estetskoj operaciji, koja je zahtijevala i posebnu postoperativnu njegu, a sada je pozirala u pripijenom crnom topu s tankim naramenicama kako bi istaknula zanimljivu tetovažu i novi nakit, no pritom je privukla pažnju i na bujan dekolte.

Na lančiću ugravirala imena četiri njoj najvažnije osobe na planeti.”Nisam nikad bila nešto od nakita, uvijek me to opterećivalo. Onda sam kao trajni nakit istetovirala “ogrlicu za forever”, no ovom lančiću nisam odoljela. Ugravirala sam na nju imena moje 4 najvažnije osobe na planeti, i uzela i srebrnu i zlatnu, jer djevica u meni nikad ne spava pa nek se nađe”, poručila je.





Podsjetimo, Lana se 30. ožujka javila se iz jedne zagrebačke poliklinike i poručila:

“Nisam sklona laganju, skrivanju i znam da ćemo kad tad potegnuti ovu temu. Pa je bolje da kažem odmah, da na kraju podijelim s vama svoje iskustvo, i možda samim time pomognem nekome od vas ukoliko imate neke dvojbe oko implantata u grudima.

Ja sam svoje ugradila prije 21 godinu, izdojila propisno troje djece s njima i sad je vrijeme da ih promijenim. Sve razloge zašto i kako ću ostaviti za kasnije. Pusa od mene, vidimo se kad se probudim”.









Pored silikona, PR stručnjakinja je nedavno promijenila frizuru i oduševila pratitelje s odvažnim rezom. “Divna!, “Friz top”, komentirali su pratitelji.