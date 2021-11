(FOTO) EXTRAVAGANT GALA: Bivša Miss Zagrebačke županije oduševila u velikom modnom editorijalu

Autor: T. Š.

Leilou by Alex Dojčinović, Zigman, Boudoir, Xenia design, ELFS, Matija Vuica, Ivica Skoko i Alduk – osam je to vrhunskih domaćih dizajnera okupljenih oko posebne modne priče, u organizaciji Extravagant Gala powered by L`Adria.

Riječ je o velikom editorijalu u organizaciji lifestyle portala i istoimene emisije Extravagant, koja iz godine u godinu na Gali uspijeva prikazati kreacije najpoznatijih hrvatskih imena iz svijeta mode. Editorijal je snimljen u perivoju riječke Guvernerove palače, odnosno Pomorskog i povijesnog muzeja hrvatskog primorja, koji je dio Gale od samih početaka, te se i ovaj put pokazao kao savršena kulisa za sve razigrane kombinacije s domaćim potpisom.

Extravagant Gala je u pretpandemijskom vremenu briljirala kao velika modna revija s humanitarnim karakterom, a od lani se sva ljepota hrvatske mode prenosi kroz fotografiju i video. Tako je fotografijom modnu čaroliju prenio Ante Odak, dok video kampanje potpisuje snimatelj i montažer emisije Extravagant, Željko Jurešić.

Svaki je styling zaokružen Celine naočalama iz Ghetaldusa Rijeka te cipelama iz Karle, a poseban pečat svakom looku dao je i nakit – mirisni medaljoni Lykke i Risis. Frizuru potpisuje frizerski salon In Fashion, dok je make up djelo Daniela Domike, za Catrice. Na setu je bila pristuna i kozmetika L`Adria koja tajnu ljepote pronalazi u najčišćem moru. Predstavljeni su okoloočna krema i hidratantni serum, ali i novi proizvod – restorative mist, odnosno multifunkcionalna mliječna maglica.

Domaći dizajneri imaju puno toga za pokazati, a dio toga je svakako zabilježen i u ovoj fantastičnoj modnoj priči koju je sjajno zaokružila Sara Silađi, model editorijala. Devetnaestogodišnja Vrbovčanka je bivša Miss Zagrebačke županije, a bila je zapažena i na izboru za “Miss Hrvatske”. Već tad pokazala je želju biti uspješan model, a kako se čini u toj nakani je i vrlo uspješna.