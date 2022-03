(FOTO) ‘BOGINJA DO BOLA!’ Severina najavila duet s velikom glazbenom zvijezdom, pa ‘oborila s nogu’ glamuroznim izdanjem

Pjevačica Severina Vučković (49) na svom je Instagram profilu najavila dugoočekivani novi singl ”Fališ mi”, koji će biti objavljen za nekoliko dana. Pjesma je nastala u suradnji s Filipom Miletićem koji je autor brojnih hitova, a riječ je o duetu kojeg je Severina snimila s bugarskim glazbenikom Azisom.

S pratiteljima je podijelila najavu spota, a potom i nekoliko fotografija s priprema za snimanje.

“Iza scene. Fališ mi. 31.03.12:00 h”, najavila je Severina, a ubrzo su se javile i brojne poznate osobe poput Ecije Ivušić i Matije Vuice, koje nisu skrivale uzbuđenje zbog nadolezećeg singla, kao ni Severininog glamuroznog izdanja o kojem bruje društvene mreže.

“Isuse maco, bomba si!, “Do bola”, “Boginja,”Institucija”,”Bombetina si ženo”, “Najljepša dama na Balkanu”, “Uvijek najljepša”, samo je dio komplimenata koje je dobila pjevačica.

“Ušla sam u glazbeno područje u kojem nisam bila, ali Filip je bio uporan da iz mene izvuče najbolje. Bilo mi je teško jer sam ušla u potpuno novi žanr i taj me rad na albumu spasio od surove stvarnosti.

Pjesme su namijenjene svima, to je ozbiljan pop album. Tako ja vidim današnji pop u Hrvatskoj i današnju glazbu. Razlikuje se od onog što sam dosad radila, a to mi je uvijek bilo važno – da ulazim u bilo koji glazbeni pravac slobodno i neopterećeno jer mogu i jer sam to oduvijek radila. Nikad svjesno, radim na žlijezde (smijeh)”, otkrila je u velikom intervjuu za StoryBOOK.

Inače, Azis je prije pet godina uvršten na listu “The New York Timesa”, među 25 muzičara koji donose nove trendove u svijetu glazbe i tzahvaljujući pjesmi “Habibi”, koja je postala veliki hit u Bugarskoj, ali i izvan nje.